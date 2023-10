San Marino. Associazione sammarinese sclerosi multipla – Usa la tua voce

Incontri di fisiologia vocale. Come funziona la nostra voce? Scoprirne le potenzialità nella lettura, nel canto e nel parlare in pubblico. Le lezioni prevedono esercizi sulla voce, il respiro e una blanda attività fisica e puntano alla conoscenza del proprio corpo e al benessere personale. L’ASSM Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla organizza a partire da giovedì 5 ottobre una serie di incontri, rivolti a migliorare la consapevolezza e l’utilizzo della propria voce. Il corso prevede tre moduli trimestrali. Le lezioni aiutano a preservare la voce e mantenerla giovane con un suono diffuso e morbido nel tempo. Il tono del corpo migliora attraverso la vibrazione vocale. Sperimentare la voce, parlata o cantata, la relazione con il suono e con i tessuti del corpo. Sviluppare una vocalità rispettosa del fisico e il fisico stesso pronto alla vibrazione, quindi generatore di vitalità e benessere. Attraverso l’ascolto reciproco, privo di giudizio, acquisire maggiori capacità vocali e una nuova sensibilità. Gli incontri sono aperti a tutti, non solo agli associati ASSM, il costo mensile è di 60€ oppure, più vantaggiosa, la quota trimestrale di 150€. È gradita la preiscrizione. Giovedì 5 ottobre, presso la Sala Joe Cassar (ex-Internazionale) di Borgo Maggiore si terrà la prima lezione e, per chi è indeciso, sarà considerata non impegnativa e gratuita. Le persone che soffrono di Sclerosi Multipla a San Marino sono un centinaio. Questa iniziativa ha lo scopo di contribuire al loro benessere e, visto che è aperta a tuta la cittadinanza, anche di creare relazioni e occasioni di confronto.

INFO: 0549 907100 – 335 5602646

Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla