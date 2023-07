San Marino. Avviso Pubblico per l’affidamento dell’organizzazione e realizzazione dell’evento “Natale delle  Meraviglie della Repubblica di San Marino” edizione 2023 

Scade il prossimo 17 luglio il termine per presentare le istanze

San Marino, 6 luglio 2023 – C’è tempo fino a lunedì 17 luglio 2023 per candidarsi alla selezione dell’Avviso Pubblico avente per oggetto l’individuazione di un operatore economico a cui affidare l’organizzazione e la realizzazione dell’evento denominato “Il Natale delle Meraviglie”, edizione 2023. La ventunesima edizione dell’evento si svolgerà nel Centro Storico della Repubblica di San Marino dal 25 novembre 2023 al 7 gennaio 2024, nella formula della sinergia pubblico-privato.

Saranno ammessi alla selezione gli operatori economici sammarinesi o non sammarinesi che si presenteranno singolarmente o, in alternativa, in qualità di Capofila di un’aggregazione di più soggetti, pari ad un massimo di tre, incluso il soggetto Capofila. Tutti i requisiti di partecipazione, nonché le caratteristiche dell’evento e i requisiti che i proponenti saranno tenuti a soddisfare sono contenuti all’interno del testo integrale dell’Avviso Pubblico n. 1/UT/2023 consultabile online sul portale www.gov.sm, nella sezione “Bandi, Appalti e Avvisi Pubblici” alla voce “Altri Bandi e Avvisi Pubblici”.

Si precisa che per visualizzare il contenuto dell’Avviso e i relativi documenti è necessario selezionare la dicitura “GARA IN CORSO” dal menu a tendina denominato “STATO GARA”.

Il termine di presentazione dell’Istanza di Partecipazione e della relativa documentazione è fissato per le ore 12.00 del giorno 17 luglio 2023, secondo le modalità contenute nell’Avviso.