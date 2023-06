San Marino Baseball: trittico con Parma, l’analisi di Bindi

C’è il Parmaclima a Serravalle e la mente corre veloce alla finale scudetto del 2022. L’ultimo atto della stagione passata si ripropone a metà di quella corrente, un 2023 che vede le due squadre sgomitare nel medesimo girone di Poule Scudetto, il G. Parma primo con 5 partite vinte e 1 persa, San Marino insieme a Bologna a quota 6-3. Si gioca domani, venerdì 16 giugno, alle ore 20. Poi doppia partita sabato, alle 16 e alle 20. Sempre allo stadio di Serravalle. Doriano Bindi, come sta la squadra? “Bene. A Rho è rientrato anche Ericson Leonora e dunque stiamo tutti bene” Cosa non ha funzionato nella terza partita in terra lombarda? “Abbiamo avuto qualche difficoltà sul monte. C’è stato anche il recupero da parte nostra, ma poi siamo andati di nuovo sotto. L’importante ora è reagire” Con Parma resta una partita speciale, non trovi? “È così. Avranno sicuramente voglia di reagire dopo l’anno scorso e in più sono reduci dalla finale di Coppa. Credo che entrambe le squadre abbiano ottime motivazioni. Parma è squadra tosta in tutti i settori, dovremo fare attenzione” Che rotazione vedremo a Serravalle? “Dobbiamo ancora valutare tutti gli aspetti, ci stiamo pensando. L’obiettivo del weekend? Vincere la serie e avvicinarci così al girone di ritorno nel quale cercheremo di fare meglio”