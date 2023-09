San Marino. Beach soccer: Delvecchio arbitro in Euro Beach Soccer League 2023

Sei giorni di direzioni non-stop per Raffaele Delvecchio, arbitro internazionale di beach soccer per San Marino, designato per gli Europei di beach soccer – terminati ieri con il successo degli Azzurri, impostisi 5-4 nella tiratissima finale con la Spagna dopo aver superato di misura il Portogallo in semifinale. Ben undici le partite dirette in qualità di primo o secondo arbitro, tra cui Portogallo-Germania, dal 19 al 24 settembre scorsi nelle Superfinals disputate sulla sabbia di Alghero. Sei invece gli incontri che l’hanno visto nel ruolo di terzo e quarto ufficiale nella fase finale della più importante competizione di beach soccer per selezioni nazionali del Vecchio Continente.

