San Marino. Borgo Maggiore. Festa del Cuore Immacolato di Maria: 12 /18 Giugno 2023

Vi annunciamo la celebrazione della Festa del Cuore Immacolato di Maria, che avrà luogo dal 12 al 18 Giugno 2023. Questo evento annuale, di grande rilevanza sia per la nostra comunità religiosa che civile, si prevede ricco di attività e momenti di condivisione che abbracciano l’intera settimana.

Avremo la possibilità di partecipare a pellegrinaggi e visite ai santuari, immergerci in momenti di preghiera e riflessione, assistere a proiezioni e godere di molte altre attività pensate per ogni membro della famiglia.

Tra gli eventi da non perdere, segnaliamo il rinfresco nel piazzale del Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, in seguito alla Santa Messa che inizierà alle 15.00. Inoltre, il pranzo domenicale del 18 Giugno alle 12.30 sarà un’occasione speciale di comunione e festa. Per partecipare al pranzo, vi preghiamo di prenotare chiamando il numero 0549902935.