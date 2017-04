San Marino. Busignani e ALGEM NATURA: ”la crisi si può superare”. A breve la sede legale e uffici amministrativi al Poliedro.

Busignani e ALGEM NATURA: la crisi si può superare.

Busignani secondo l’FMI San Marino sta attraversando la crisi più marcata d’Europa, eppure Voi riuscite a crescere, come fate?

Le aziende che amministro e quelle da me partecipate crescono grazie all’impegno quotidiano delle persone che ci lavorano e dei miei soci. Innanzitutto il nostro sistema aziendale è molto vicino a quello dei paesi del nord Europa o della costa ovest degli Stati Uniti, gli orari di lavoro sono flessibili, siamo sempre disponibili ma i dipendenti si autogestiscono organizzando al meglio il loro lavoro. Questo sistema fa si che l’impegno ed i risultati siano nettamente superiori alla media. Gli investimenti in innovazione e pubblicità sono in continuo aumento e anche questo contribuisce a creare prodotti sempre all’avanguardia nei vari settori, sia che si parli di integratori sia che si parli di edilizia o degli altri settori nei quali operiamo.

Parlando della divisione che opera nel mondo degli integratori naturali le faccio il nome di Algem Natura, cosa mi può dire?

Algem Natura è una società che opera nella produzione e commercializzazione di integratori alimentari, è nata meno di un anno fa e ha già un portafoglio clienti di oltre 800 unità in Italia, 15 agenti di commercio sempre in Italia ed esporta in Australia, Nuova Zelanda, Mauritius, Bulgaria, Tunisia, Cipro, Malta e Costa Rica. Algem Natura al momento ha un listino di circa 50 prodotti, tutti di altissima qualità, nati da un’accurata ricerca di mercato e da studi scientifici seguiti da operatori altamente preparati.

La produzione è a San Marino?

No la produzione avviene nel nostro stabilimento di Pisa che conta circa dieci dipendenti, a San Marino (Fiorentino) abbiamo la sede logistica di circa 1200 metri quadrati, mentre la sede legale e gli uffici commerciali di circa 200 metri quadrati saranno operativi tra circa un mese al centro Poliedro sempre a San Marino. Attualmente Algem Natura, oltre ai dipendenti della sede produttiva in Italia, da lavoro ad una decina di persone a San Marino.

Come vede il futuro di Algem Natura?

Prevediamo una crescita costante per il mercato italiano e prevediamo di gestirla da San Marino, mentre i mercati stranieri li gestiremo direttamente dalla sede di Pisa. A breve usciremo con un prodotto innovativo e saremo i primi in Italia. La direzione societaria e’ stata affidata da me alla Dottoressa Anne Claire De Faveri, persona di mia massima fiducia e Le posso assicurare che solo la sua presenza nelle scelte aziendali garantirà ad Algem crescita ed innovazione.