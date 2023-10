San Marino. Calcio. Nazionali U17 e U19 a lezione di Integrity

Si sono tenute in questa settimana, precisamente il 2 e 5 ottobre scorsi, gli incontri in temi di integrità – condotti dall’Integrity Officer per San Marino, l’avvocato Massimiliano Rosti – rivolti alle Nazionali U17 ed U19 di San Marino. L’appuntamento obbligatorio per regolamentazione UEFA, che fino allo scorso anno era organizzato nel paese ospitate il minitorneo di qualificazione all’Europeo di categoria, dal 2023 viene gestito internamente da ogni singola Federcalcio. Un impulso, quello avviato da Nyon, che permette ai giovani calciatori in procinto di fare importanti esperienze continentali, di ricevere un prezioso set di informazioni a riguardo della legislazione di contrasto al match-fixing e alla manipolazione di incontri di calcio nella propria lingua madre, nonché di apprendere anche la dimensione normativa nazionale.

L’Integrity Officer Massimiliano Rosti ha incontrato giovedì scorso la Nazionale U17, mentre lunedì 2 è stata la volta dell’Under 19 – chiamata domani a raggiungere la Repubblica Ceca per affrontare il Girone di Qualificazioni agli Europei di categoria del 2024. I più giovani tra i Biancazzurrini, invece, saranno impegnati l’ultima settimana di ottobre nel raggruppamento ospitato dall’Italia.

FSGC | Ufficio Stampa