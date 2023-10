San Marino. Campionato BKN301: Cosmos-La Fiorita può già incidere sulla corsa al titolo

Ultimo ad essere impegnato prima della sosta, primo a tornare in campo il Murata di Giuseppe Angelini, alla presa con qualche infortunio di troppo. Domani sera il confronto a Montecchio con il Cailungo (ore 21:15): entrambe a secco di pareggi in questo scorcio di campionato, si ritrovano distanziate di sei punti in classifica. I Bianconeri hanno infatti vinto quattro delle cinque partite disputate, la squadra di Iencinella la metà. Contemporaneamente toccherà anche a Folgore e San Giovanni, attese ad Acquaviva. Divise da appena una lunghezza in graduatoria, vanno alla ricerca di certezze e soprattutto punti che possano spingere le rispettive stagioni verso una dimensione più certa. Gli uomini di Tognacci sono fermi dalla vittoria al debutto con la San Marino Academy, ma nelle successive giornate hanno affrontato quattro squadre tra le più in forma di questo periodo. Non da meno la Folgore, che l’unico rimpianto che può accampare è relativo al pareggio contro il Domagnano.

I Lupi hanno conquistato in quell’occasione l’unico punto della propria classifica e sabato intenderanno cambiare marcia, attesi da una Libertas in cerca d’identità. Non ha usato mezzi termini Sperindio, a margine del 2-2 con la San Marino Academy, per segnalare la carenza di amalgama in un gruppo – quello Granata – fortemente rinnovato. Nel primo pomeriggio di Acquaviva capiremo se la sosta per gli impegni della Nazionale abbia giovato in tal senso. Si giocherà invece a Montecchio la gara più attesa di questo week-end, che metterà a confronto Cosmos e La Fiorita. Occasione per i Gialloverdi di accorciare il ritardo rispetto ad una delle due capolista a punteggio pieno. Dovesse, invece, arrivare una sconfitta, Di Maio e compagni scivolerebbero a -9 dalla vetta. Tanti gli ex Gialloblù tra le file del Cosmos, che qualche mese fa ha visto Guidi compiere il percorso inverso imboccato nell’estate del 2022. Si gioca alle ore 15:00 a Montecchio, per una gara potenzialmente già determinante nell’economia della corsa al titolo per il quale La Fiorita di Manfredini ha già dimostrato di essere una serissima candidata.

Il terzo incontro pomeridiano programmato sabato sarà Fiorentino-Juvenes-Dogana. Con il Murata, la squadra di Manuel Amati è quella che ha maggiormente stupito tra le outsider. Condizione invidiabile per i Biancorossazzurri, battuti sin qui solo da Virtus e La Fiorita – le due capolista a punteggio pieno – e pure di misura. Il pareggio con il Tre Penne ed i successi, completamente diversi nella forma, con Domagnano e Pennarossa, hanno tracciato il contorno di una squadra compatta ed equilibrata. Stessa cosa si può dire del Fiorentino, che ha perso la bussola solo nel primo tempo della gara con la Virtus – determinando di fatto una sonora sconfitta. In precedenza, i Rossoblù di Camillini hanno fatto partita pari con Cosmos e Tre Fiori, rimpiangendo la sconfitta con il Cailungo – pur trovandosi in superiorità numerica per quasi un’ora di gioco.

Sarà il Tre Penne detentore del titolo chiudere il quadro degli anticipi, scendendo in campo ad Acquaviva alle 18:15. Sulla carta una sfida semplice per gli uomini di Ceci, che incroceranno un Pennarossa senza punti in classifica e che solo nell’ultimo turno ha mosso la casella dei gol segnati. Un episodio decisamente amaro per il club passato al neopresidente Manuel Poggiali, che ha dovuto registrare la reazione vincente della Juvenes-Dogana – a segno due volte dopo il novantesimo (1-2). I Biancorossi, a dir poco rivoluzionati e ringiovaniti negli effettivi la scorsa estate, sono alla ricerca della giusta alchimia per recuperare il terreno perso nei confronti delle altre pretendenti ad un posto ai play-off.

Due le partite calendarizzate per domenica, entrambe con calcio d’inizio alle ore 15:00. La San Marino Academy misurerà la propria tenuta contro una Virtus a dir poco in forma al “Federico Crescentini” di Fiorentino. Gli uomini di Bizzotto hanno vinto tutte le partite sin qui disputate, ritrovando anche un Alessandro Golinucci decisivo in campo internazionale (suo il momentaneo 1-1 contro la Danimarca, martedì scorso). Matteo Cecchetti, squalificato, ha riabbracciato – tra gli altri – Nicko Sensoli che tornerà a disposizione per il confronto con i Neroverdi. Tantissimi tra i giocatori dell’Academy sono reduci dall’impegno in Turchia con la Nazionale U21, del resto il progetto federale avviato la scorsa estate va proprio nella direzione della continua e qualitativa valorizzazione dei giocatori in età per l’Under 21 di San Marino.

In contemporanea si sfideranno anche Faetano e Tre Fiori, sul sintetico di Montecchio. I due club gialloblù stanno affrontando periodi di rendimento decisamente diversi. Dopo la sconfitta di misura patita al debutto con la Virtus, il Tre Fiori di mister De Falco ha inanellato quattro successi e si è riportato prepotentemente a ridosso del gruppo di testa. Diametralmente opposto il ruolino di marcia del Faetano, che nella rocambolesca vittoria col Domagnano dell’ultimo turno (4-3) ha trovato anche il modo di interrompere un filotto di quattro sconfitte consecutive – muovendo per la prima volta la propria classifica.

Questo il quadro completo della sesta giornata di Campionato Sammarinese BKN301 2023-24, che sarà integralmente trasmessa in diretta streaming gratuita su Titani.tv (commento in italiano):

Campionato Sammarinese BKN301 2023-24, 6. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORA LUOGO Folgore San Giovanni S. Savorani (M. Savorani, Righi) – Beltrano 20/10 21:15 Acquaviva Murata Cailungo Ilie (Zaghini, Gallo) – Albani 20/10 21:15 Montecchio Domagnano Libertas Borriello (Tuttifrutti, Morisco) – Xhafa 21/10 15:00 Acquaviva Cosmos La Fiorita Andruccioli (Lunardon, Bellavista) – Ucini 21/10 15:00 Montecchio Fiorentino Juvenes-Dogana Hafidi (Ercolani, Tura) – Vandi 21/10 15:00 Fiorentino Tre Penne Pennarossa Zani (Giannotti, Sgrignani) – Avoni 21/10 18:15 Acquaviva San Marino Academy Virtus Villa (Macaddino, Notarpietro) – Piccoli 22/10 15:00 Fiorentino Faetano Tre Fiori Delvecchio (Sapigni, Lerza) – Mineo 22/10 15:00 Montecchio

FSGC