San Marino. Campionato: due derby nel menu della seconda giornata

Un solo anticipo al venerdì nel programma della seconda giornata di campionato, aperto dall’incrocio fra la Virtus e il Pennarossa. Entrambe sono state di scena ad Acquaviva nel corso della prima giornata e proprio lì si sfideranno domani sera, con in testa pensieri opposti. I Neroverdi di Bizzotto intendono dare continuità al successo centrato al fotofinish contro il Tre Fiori, mentre il Pennarossa ha la necessità di cancellare immediatamente il k.o. di misura rimediato contro il Fiorentino, effetto di una grandissima giocata individuale di Niang. Va da sé che la squadra rossoblù intende ripartire proprio dalla scarica di adrenalina incamerata lo scorso venerdì. Sulla strada degli uomini di Camillini si parerà, sabato a Domagnano, un Cailungo ferito dallo 0-2 incassato contro la Folgore e quindi più che mai desideroso di riscatto.

Sempre sabato, riflettori accesi su Folgore-Cosmos. Il campionato non è che ai suoi primi vagiti, tuttavia assume già un certo fascino questo derby fra due squadre che hanno centrato i tre punti all’esordio, e che pertanto sono attualmente appaiate in classifica. Vittoria e clean-sheet per i Giallorossoneri, mentre i “cugini” gialloverdi hanno sì incassato un gol contro il Domagnano, segnando però esattamente il doppio rispetto alla Folgore: quattro reti contro due. Si gioca ad Acquaviva. A Fiorentino, il Tre Fiori cerca un’immediata reazione dopo la sconfitta patita nel finale di gara contro la Virtus. Occhio però allo stato d’animo di un San Giovanni che ha iniziato con il piede giusto questa stagione regolando 3-1 la San Marino Academy. Non sarà della partita il gialloblù Tomassoni, espulso nel turno precedente per doppio giallo. Completa il programma di giornata l’incrocio fra Libertas e Murata, con i Granata fermi ancora allo zero dopo la sconfitta rimediata – in superiorità numerica –contro La Fiorita ed i Bianconeri galvanizzati dal 5-0 inflitto al Faetano all’esordio. Teatro della sfida, Domagnano.

Sullo stesso campo, alla domenica, la Juvenes-Dogana cerca conferme alla buona prova offerta contro i campioni in carica del Tre Penne. Lì fu 1-1, mentre ora gli uomini di Amati puntano al bottino pieno contro un Domagnano che deve immediatamente lasciarsi alle spalle l’1-4 incassato contro il Cosmos. A Fiorentino è in programma il “derby del Marano”, con una Fiorita orfana di Guidi (espulso contro la Libertas e squalificato per due giornate) ma reduce dal successo contro la Libertas, ed un Faetano che deve reagire soprattutto mentalmente allo 0-5 incassato alla prima giornata. Chiude il programma l’incrocio fra la San Marino Academy Under 22 ed il Tre Penne. I campioni del Titano sono ancora alla ricerca della ‘quadra’ dopo un inizio di stagione che li ha visti sconfitti in Supercoppa e fermati sul pari alla prima di campionato. Dall’altra parte, i ragazzi di Cecchetti hanno rotto il ghiaccio contro il San Giovanni – peraltro ben figurando – e sono determinati a proseguire il proprio percorso di crescita al cospetto di un avversario di prestigio. Si gioca a Montecchio, sede dei precedenti impegni di entrambe le compagini.

Come sempre, tutte le gare della giornata di campionato saranno fruibili in diretta, e gratuitamente, su Titani.TV. Questo il programma, completo di designazioni arbitrali: