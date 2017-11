San Marino. Campionato, la prima di intergirone propone Folgore-La Fiorita

Sono tanti gli incroci interessanti, che rappresenteranno un unicuum per quel che riguarda il Campionato Sammarinese 2017/2018: da domani infatti si inaugura la fase di intergirone, quella – in soldoni – in cui le formazioni di un girone incontrano quelle dell’altra, in una fase di sole partite di andata.

Si parte dai quattro anticipi del sabato, che segnano il ritorno in campo del Cailungo: la squadra di Bartoletti, che ha osservato il turno di riposo settimana scorsa, vuole tornare a far punti e davanti avrà il Pennarossa, mosso dal medesimo obiettivo – dopo gli ultimi deludenti risultati.

Per la Juvenes/Dogana un test vero e proprio in ottica post season: fare risultato contro la Libertas è indispensabile per poter mantenere il ritmo pazzesco impartito dal Tre Penne al Girone A. I vicecampioni di San Marino osservano il turno di riposo e potrebbero essere agganciati in vetta dal Domagnano, che affronterà a Serravalle B un Murata ancora senza punti e vittorie in campionato. Contestualmente il Faetano di Ermanno Zonzini vuole mettersi alle spalle la sconfitta patita dalla Juvenes/Dogana settimana scorsa e provare proprio a staccare la squadre dei Brigliadori per accorciare verso l’alto la classifica: il Tre Fiori capolista del Girone B non è esattamente il cliente migliore da trovarsi davanti, di questi tempi.

Per riuscirci avranno bisogno d’aiuto dalle militanti nel Girone B: la Folgore, ad esempio, che domenica a Montecchio incrocerà i tacchetti con La Fiorita, in quello che è certamente il match più atteso nel palinsesto dell’ottava giornata di campionato sammarinese. Non meno importante – ai fini della rincorsa ai play-off – la sfida tra Cosmos e Fiorentino: se per gli uomini di Uraldi l’incontro di Montecchio rappresenta un’occasione di riscatto, utile – in caso di vittoria – a mantenere un ruolino di marcia da post season, per il Fiorentino rappresenta quasi un’ultima spiaggia, considerati i 10 punti di ritardo dal terzo posto.

Chiude Virtus-San Giovanni, posticipata alle ore 19:00 sul sintetico di Montecchio: i neroverdi vanno a caccia di continuità e successi, componenti entrambe indispensabili per fare un campionato di livello che – al momento – vede quelli di Fratta scontare un ritardo di dieci lunghezze nei confronti della Folgore, oggi terza forza del Girone B. Il San Giovanni, peggior difesa con 3 reti incassate a partita di media, un’ulteriore occasione per infilare la prima vittoria.

SQUADRA SQUADRA TERNA ARBITRALE DATA ORA LUOGO Murata Domagnano Cruciani (Mineo, Giannotti) 04/11 15:00 Serravalle B Pennarossa Cailungo Ucini (Lunardon, Bisceglia) 04/11 15:00 Fiorentino Juvenes/Dogana Libertas Piccoli (Ercolani, Zaghini) 04/11 15:00 Domagnano Tre Fiori Faetano Cenci (Ricucci, Gallo) 04/11 15:00 Montecchio Cosmos Fiorentino Scarpino (Zanotti, Morisco) 05/11 15:00 Montecchio Folgore La Fiorita Albani (Guidi, Calapai) 05/11 15:00 Domagnano Virtus San Giovanni D’Adamo (Bianchini, Baruti) 05/11 19:00 Montecchio Turno di riposo Tre Penne

Luca Pelliccioni

FSGC | Ufficio Stampa