San Marino. Campionato Sammarinese BKN301 2023/2024: Goleada contro il Faetano e altri tre punti per il Tre Penne 

4’ giornata di Campionato Sammarinese BKN301 2023/2024

Tre Penne 6-1 Faetano

Tre Penne

Migani; Battistini (40’st Cotumaccio), Lombardi, Barretta, Vandi; Lorenzo Gasperoni (12’st Scarponi), Righini; Dormi, Gai (40’st Zeka), Pieri (12’st Ceccaroli); Badalassi (30’st Cecchetti)

A disposizione: Dalla Libera, Alex Gasperoni, Giovagnoli, Stellato

Allenatore: Stefano Ceci

Faetano

Manzaroli; Senja (32’st Antonacci), Ndao, Casadei, Acquarelli, Terenzi, Palumbo (12’st Lisi), Gueye, Dulcetti (32’st Bertuccini), Sperandio (40’st Pellegrino), Kone (1’st Brisigotti)

A disposizione: Pelliccioni, Skender, Casalboni

Allenatore: Fabio Pellegrino

Arbitro: Borriello

Assistenti: Bellavista – Notarpietro

4° Ufficiale: Delvecchio

Ammoniti: 19’pt Barretta (TP)

Marcatori: 2’pt rig. Acquarelli, 31’pt e 10’st Badalassi, 5’st rig. Righini, 23’st Scarponi, 42’st Cecchetti, 44’st Ceccaroli

STADIO ‘E.CONTI’ (Dogana) – A Dogana il Tre Penne rifila sei reti contro il Faetano e ottiene il terzo successo consecutivo. La partita è subito vivace, dopo 13’’ sul cronometro Pieri non fa uscire la palla e la mette a ritroso per Gai che colpisce di testa alto. Gol sbagliato e gol subito, il Faetano scende in area e conquista un calcio di rigore trasformato da Maicol Acquarelli che porta in vantaggio la formazione di Pellegrino. Andare in svantaggio e poi dover essere costretti a rimontare sembra essere il canovaccio del Tre Penne in queste prime uscite stagionali. Ci provano in sequenza prima Gai, palla alta, e poi Pieri con la conclusione che finisce tra le braccia di Manzaroli. L’1-1 arriva solo alla mezzora, Battistini dal fondo mette in mezzo per Badalassi che anticipa tutti e insacca in rete. Prima di andare negli spogliatoi è sempre capitan Nicola Gai che va vicino al gol, tiro dal limite che finisce a fin di palo.

Nella ripresa bastano 5’ ai ragazzi di Stefano Ceci per trovare il gol del sorpasso. Calcio d’angolo di Righini che serve Gai, il numero 8 viene atterrato in area e il direttore di gara assegna il secondo penalty di serata. Dagli undici metri Righini non sbaglia. L’incessante pressing del Tre Penne regala i suoi frutti pochi istanti più tardi, Gai recupera palla in una zona sanguinosa per gli avversari, apre per Pieri che gli restituisce il favore e sulla ribattuta del portiere ci arriva Imre Badalassi che segna la seconda doppietta consecutiva. Timida risposta del Faetano: scatto bruciante di Terenzi su Battistini, il numero 28 entra in area e calcia ma Migani gli nega la gioia del gol. Entra Luca Ceccaroli e spacca subito la partita: assist per un altro neo entrato, Marcello Scarponi, che trova la prima rete con la maglia biancazzurra. Verso il finale di partita arrivano anche il quinto e sesto gol con le firme di Luca Cecchetti, primo gol anche per lui con il Tre Penne, e Luca Ceccaroli.

FOTO ©FSGC/Novelli