San Marino. Carisp. Oggi la nomina e le dimissioni di Nicolino Romito

Il Dott. Nicolino Romito presiederà il Cda di Cassa di Risparmio solo per pochi minuti in quanto, dopo gli articoli di Giornalesm.com, si è venuto a sapere che è stato rinviato a giudizio e ha un processo per riciclaggio il prossimo maggio a Salerno e pertanto si dimetterà poco dopo.

Infatti le modifiche dello Statuto, votate e volute proprio dall’attuale maggioranza, non permettono a chi è rinviato a giudizio di ricevere incarichi in organismi bancari e finanziari.

Al posto di Nicolino Romito sarà scelto uno dei tre membri del Cda (tra Luigi Borri, Giuliana Michela Catanese e Massimo Cotella) dato che l’assemblea di soci della Carisp si dovrebbe riunire entro 10 giorni per nominare un nuovo presidente.