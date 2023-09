San Marino. “Casamatta – Book Fest”, Festival letterario di storia militare. Gli spettacoli teatrali di Mario Perrotta e Gioia Battista

Durante l’iniziativa culturale “Casamatta – Book Fest”, Festival letterario di storia militare, sono previste due rappresentazioni teatrali che andranno in scena venerdì 22 e sabato 23 settembre 2023 alle ore 21:00 presso il Teatro Titano di San Marino Città: si tratta di Milite Ignoto – Quindicidiciotto di Mario Perrotta e di Iris e le altre – Donne in guerra di Gioia Battista. Milite Ignoto – Quindicidiciotto è uno spettacolo di Mario Perrotta, tratto da Avanti sempre di Nicola Maranesi e dal progetto La Grande Guerra, i diari raccontano a cura di Pier Vittorio Buffa e Nicola Maranesi. Attraverso l’uso di molteplici dialetti, Perrotta racconta e rappresenta l’esperienza umana, politica e militare di giovani soldati provenienti da tutta Italia che vissero e combatterono nelle trincee della Prima Guerra Mondiale. Iris e le altre – Donne in guerra è un monologo teatrale scritto dalla drammaturga Gioia Battista, ispirato da Eccentrici in guerra di Andrea Santangelo, nel quale vengono rappresentate le vite di quattro donne che combatterono durante la Seconda Guerra Mondiale. L’attrice Caterina Paolinelli interpreta la partigiana romagnola Iris Versari, la spia neozelandese Nancy Wake e le sovietiche Anna Aleksandrovna Egorova, pilota d’aviazione, e Ljudmila Mychajlivna Pavlicenko, tiratrice scelta.

