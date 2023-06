San Marino. CASTELLACCIO VIBRA MUSICA VENERDI’ 30 GIUGNO ALLE 18:30 PARTE LA TERZA EDIZIONE

CONCERTO INAUGURALE DELLA TERZA EDIZIONE DI CASTELLACCIO VIBRA MUSICA

PROTAGONISTI LA VIOLINISTA BRASILIANA TANIA CAMARGO GUARNIERI

E IL MARIMBISTA ANDREA SARACINO

San Marino 28 giugno – Castellaccio Vibra Musica si aprirà venerdì 30 giugno con un concerto straordinari. A causa di un piccolo incidente fisico che ha reso impossibile la partecipazione del marimbista Filippo Lattanzi, il concerto inaugurale avrà come protagonisti due musicisti eccelsi, di levatura internazionale come la violinista brasiliana Tania Camargo Guarnieri e il marimbista italiano Andrea Saracino. Il programma prevede musiche di Paganini, Tournier, Piazzolla ma anche del compositore-piansta-poeta brasiliano Mozat Camargo Guarnieri, padre di Tania.

Il “suono etnico” della marimba incontra e quello “melodico e cantabile” del violino, per creare atmosfere uniche nella lettura e rilettura di compositori classici e moderni. Tania Camargo Guarnieri suona un Bergonzi del 1773. Ua partenza ad effetto con due artisti d’eccezione: Saracino collabora come percussionista con le principali orchestre italiane ed europee; Camargo Guarnieri è una delle violiniste brasiliane più acclamate a livello internazionale.

Biografie Artisti

Tânia Camargo Guarnieri

Nata a San Paolo del Brasile da una famiglia di artisti (tra i suoi zii ci sono due poeti e un pittore), figlia di M.Camargo Guarnieri, uno dei più importanti compositori del nostro tempo, Tânia Camargo Guarnieri è cresciuta in un ambiente di intellettuali e di artisti e, molto precocemente, ha manifestato grande interesse per la musica e per il violino, basando in seguito la sua formazione sui valori ereditati dal padre: il rispetto per la conoscenza e per l’esperienza, l’onestà verso sé stessa e un profondo amore per l’arte.

In Brasile ha studiato con Lola Benda, Alberto Jaffé e Jerzy Milewski.

All’età di quattordici anni ha vinto il primo premio nel IV Concorso per Giovani Strumentisti Brasiliani; l’anno dopo ha vinto il Concorso “Nuovi Talenti” ed ha iniziato ad esibirsi regolarmente, sempre accolta con entusiasmo da pubblico e critica. Dopo un suo recital, Caldeira Filho, il più importante critico brasiliano, ha affermato nella sua critica:

Tânia si presenta col piglio di un’artista esperta, cosciente e stabile nella propria personalità: la sua performance è solida e tranquilla. Il suo linguaggio violinistico, per così dire, è oggettivo e di preferenza brillante. Ella possiede spontaneità, potenza nel comunicare e sincerità. Così giovane – 15 anni – il suo talento è un prezioso diamante … Non manca di soggettività e del dono di un meditativo lirismo, come abbiamo potuto costatare nell’esecuzione del secondo movimento della Sonatina di suo padre, il compositore Camargo Guarnieri. (Caldeira Filho – O Estado de São Paulo)

L’anno seguente Tânia Camargo Guarnieri è stata considerata Artista-Rivelazione dell’anno dalla Società Paulista dei Critici d’Arte e ha vinto il Concorso Giovani Solisti della Orchestra Sinfonica dello Stato di São Paulo. A diciotto anni di età ha ricevuto una borsa di studio dell’Università di Milwaukee, Wisconsin, dove ha seguito le lezioni di Leonard Sorkin, Gerald Fischerbach e Ralph Evans. Negli Stati Uniti ha vinto il Concorso Delta Omicron e ha ricevuto il Premio al Talento “Leonard Sorkin” dell’Università del Wisconsin. Ha anche studiato viola con Jerry Horner e ha seguito le masterclass di grandi musicisti come Wolfgang Laufer, Josef Gingold, M. Dubinski e Chaim Taub.

Tânia si è esibita in tutto il Brasile in recital individuali, in gruppi da camera e come solista con diverse orchestre, tra cui l’ Orchestra Sinfonica dello Stato di São Paulo, l’ Orchestra Sinfonica di Belo Horizonte, l’ Orchestra Sinfonica della Università di São Paulo, l’ Orchestra Sinfonia Cultura, l’ Orchestra Sinfonica dello Stato di Paraná, l’Orchestra Sinfonica Nazionale, la Orchestra Sinfonica Petrobrás, sotto la guida di importanti direttori come Eleazar de Carvalho, Camargo Guarnieri, Ernst Mahle, Alessandro Sangiorgi, János Ács, Maurice Peress.

Tânia Camargo Guarnieri, solista nel Concerto in La minore di Bach, ha rivelato temperamento determinato, grande energia e bel suono. E’ innegabile il talento e la vitalità che le hanno consentito numerosi premi all’Estero. (L. Vinocourt Freitag – O Estado de São Paulo)

Il possente Trio di Brahms in Do maggiore op.87 ha brillato con fulgore sotto l’arco di Tânia Camargo Guarnieri.

(José da Veiga Oliveira – O Diário de São Paulo)

Punto più alto del programma è stato il “Chôro per violino e orchestra” di Camargo Guarnieri, che ha visto Tânia Camargo Guarnieri, figlia del compositore, in veste di solista. L’ interpretazione toccante e senza eccessi della violinista ha conquistato il pubblico, così come lo splendido brano di Guarnieri. (Mariângela Guimarães – Gazeta do Povo, Curitba)

Nel 1997 ha registrato a Rio de Janeiro con la pianista Laís de Souza Brasil le Sonate per violino e pianoforte di Camargo Guarnieri, CD distribuito in Sud America, Stati Uniti ed Europa che ha ricevuto eccellenti critiche e che è stato ottimamente accolto dal pubblico; in duo col chitarrista Marco Pisoni ha inciso il CD “Henosis”, con opere di Paganini e trascrizioni di brani di Camargo Guarnieri. Nel 2005 ha registrato dal vivo il concerto “Chamego”, per violino, chitarra ed orchestra, scritto da Jaime Zenamon, insieme col chitarrista polacco Krzysztof Pelech, sotto la direzione di János Ács. Nel 2008 col chitarrista Francesco Biraghi ha registrato il CD “Viaggio a colori” e “Sette Sonate Barroche”, questo in registrazione pubblica. Nel 2016 è uscito il CD “Oblatum”, una raccolta di diverse registrazioni live di concerti con la pianista Araceli Chacon.

Le sei Sonate di Camargo Guarnieri per violino e pianoforte, incise due anni or sono da Larsen e Müllenbach, sono state scoperte con stupore dalla critica europea ed americana, che hanno espresso unanime ammirazione: ora appare una nuova versione delle prime tre, nell’esecuzione di Laís de Souza Brasil e Tânia Camargo Guarnieri. Sono concezioni interpretative antitetiche: la prima ruvida e costruita, l’altra ricca di sonorità e mistero, ambedue indispensabili. (Jorge Coli – Folha de São Paulo)

Residente in Italia dal 1996, Tânia continua la sua intensa attività artistica come solista e camerista. Suona stabilmente in duo con la pianista Araceli Chacon, ma ha collaborato intensamente con altri artisti, tra i quali Laís de Souza Brasil, János Ács, e per più di 10 anni con Francesco Biraghi. Inoltre si presenta sovente in formazioni cameristiche anche come violista. Nell’ambito della musica contemporanea collabora frequentemente con Rossella Spinosa e con il New Made Ensemble. Negli anni più recenti, al di là della sua attività in Brasile e in Italia, si è esibita in diversi Paesi, come Israele, Ungheria, Spagna, Francia, Germania, Stati Uniti e Cina.

Dal 2012 collabora con il centro psicologico Equipe Logodinamica di Milano nella ricerca del rapporto tra frequenza e brani musicali con il cambiamento delle emozioni, participando alla creazione negli ultimi anni della BioMindMusic, un percorso di musicoterapia meditativa. Tânia suona su un violino Carlo Bergonzi del 1733.

Andrea Saracino.

Inizia la formazione musicale all’età di 5 anni studiando come batterista, poi come strumenti a percussione sotto la guida del M° Antonio Santangelo al Conservatorio Statale di Musica ”Umberto Giordano” di Foggia. Ha studiato anche con i Maestri Gianni Dardi, Marco Malagola, Leonardo Ramadori e Maria Vittorio con la quale ha conseguito presso il Conservatorio Statale di Musica “Umberto Giordano” di Foggia il Diploma della scuola di Strumenti a Percussione con la votazione di DIECI E LODE/10.

Dal 2009 prosegue gli studi con il M° Bovi Athos con il quale consegue la Laurea nel Biennio Formazioni Docenti e la Laurea di II livello in Discipline musicali ramo concertistico con la votazione di 110/110 e con il quale approfondisce il repertorio timpanistico, solistico e orchestrale.

Ha seguito masterclass con docenti come: Evelyn Glennie, She-e Wu, Ria Ideta, Ivana Bilic, Ney Rosauro, Mark Ford, L.H. Stevens, Emil Richard, Andrea Dulbecco, Jonh Beck, Tim Adams, Neil Groover, Mike Quinn, Klauss Tresselt,Keith Aleo, Sergio Bellotti,Rich Holly, Matteo Di Francesco,Frédéric Macarez,Igor Lesnik, Agostino Marangolo, Michael Burritt, Jasmin Kolberg ,Eric Sammut, Ruud Wiener, Marta Klimasara e Filippo Lattanzi con il quale continuerà in futuro a perfezionarsi, e con Ellade Bandini.

Ha collaborato in qualità di percussionista con: Orchestra Sinfonica di Stato Russa “Piotr Iljitsch Tchaikovski” di Izhevsk, Orchestra di Stato Rumena “Oltenia” di Craiova, Orchestra di Stato “Paul Constantinescu” di Ploiesti (Romania), Orchestra del Teatro dell’Opera di Bourgas (Bulgaria), Orchestra sinfonica “Mihail Jora” di Bacau (Romania), Festival Symphony Orchestra di Plovdiv, Orchestra dell’Opera di Timisoara, Orchestra di Stato Moldava di Chisinau, Orchestre Sinfoniche di Stato Bulgare città di Vidin e Pazarjik, Orchestra dell’ Opera di Tirana.

In Italia collabora con: “Orchestra Tartini” di Latina, “Italian Philarmonic Orchestra”, “Orchestra dei Navigli” di Milano”, Orchestra Internazionale d’Italia, Orchestra della provincia di Foggia, Orchestra “U. Giordano”, Orchestra i Suoni del Sud, Ensemble di percussioni del Conservatorio G.B. Pergolesi di Fermo, l’ensemble ”I Solisti Dauni”, “Moody Orchestra”,

Si è esibito come solista nella sala Rachmaninov del Conservatorio di musica P.I.Tchaikovski di Mosca, nella sala “Foggia” di Goophingen – Germania, nella stagione concertistica dell’A.GI.MUS. di Foggia, a Izhevsk (Russia) per “Giovani talenti nella Patria del grande compositore russo P. I. Tchaikovski”, al teatro musicale di Votkinsk (Russia), filarmonica di Bacau in Romania, “Sala cu Orga” di Chisinau, Palau della Musica Catalana a Barcellona (Spagna), “Fakultet Umetnosti u Nisu” (Serbia), Conservatorio AMTAP di Chisinau (Moldavia).

Nel 2011 forma insieme al suo docente M° Bovi Athos e i pianisti M° Domenico Monaco e Nunzio Aprile il quartetto “Bartok” realizzando la Sonata per 2 pianoforti e percussioni dell’omonimo compositore.

Ha suonato per grandi nomi quali: Katia Ricciarelli, Cecilia Gasdia, Antonella Ruggiero, Lucio Dalla, Albano Carrisi, Gianni Morandi, Ornella Vanoni, Annalisa Scarrone (Vincitrice di Amici), Piero Mazocchetti, Amy Stuart, Valerio Zelli, Paolo Pallante, Gianluca Terranova, Nicola Zingariello, Irina Kabaivaska, Eduard Semenof, Oxana Kornevskaja, Aldo Ciccolini, Bruno Canino, Domenico Monaco, Boris Petrusciansky, Igor Zubinski ,Ellade bandini, Roberto Corlianò, Tarcisio Molinaro, Francesca Santangelo e Claudio Santangelo, Enzo Nini, Ellade Bandini, Mauro Ottolini,… con la direzione di Lior Schambadal, Renzetti, Bartoletti, Bellughi, Liu-ja, Nicola Giuliani, Giancarlo Schiaffini, Vito Clemente, Ovidiu Balan, Leonardo Quadrini, Nicolai Rogotniev, Francesco La Vecchia, Gianna Fratta, Ecc…

Sempre in un continuo aggiornarsi sugli strumenti a percussione di qualsiasi genere studia attualmente percussioni (Afroamericane e Latino caraibiche) con Rosario Jermano a Napoli e batteria con il M° Maurizio dei Lazzaretti a Roma.