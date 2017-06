San Marino. Cdls in udienza dal Papa che si scaglia contro le pensioni d’oro

Il segretario CDLS, Riccardo Stefanelli e i vice segretari Luca Montanari e Mirko Battazza in udienza dal Papa. L’incontro questa mattina a Roma, in Aula Nervi, insieme ai delegati del congresso nazionale della CISL.

Forte la denuncia del Pontefice contro le pensioni d’oro: “un’offesa al lavoro non meno grave delle pensioni povere”.

Quindi l’appello al sindacato per “un nuovo patto sociale che riduca le ore di lavoro di chi è nell’ultima stagione lavorativa, per creare lavoro per i giovani che hanno il diritto-dovere di lavorare.”

“E’ una società stolta e miope – ha scandito Bergoglio – quella che costringe gli anziani a lavorare troppo a lungo e obbliga una intera generazione di giovani a non lavorare quando dovrebbero farlo per loro e per tutti”.

Questo appello sulla flessibilità in uscita dal mondo del lavoro è accolto a braccia aperte dai vertici della CDLS: “Un’idea già discussa e approvata dal nostro ultimo congresso e che sarà uno dei punti cardine al tavolo di confronto sulla riforma pensionistica”.

Papa Francesco ha poi sottolineato che il “sindacato è una bella parola che proviene dal greco syn-dike, cioè ‘giustizia insieme’. Non c’è giustizia insieme – ha evidenziato – se non è insieme agli esclusi. Non c’è una buona società senza un buon sindacato, e non c’è un sindacato buono che non rinasca ogni giorno nelle periferie, che non trasformi le pietre scartate dell’economia in pietre angolari”.