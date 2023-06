San Marino cede alla Finlandia davanti ai 32mila dell’Olimpico di Helsinki

Davanti ad uno Stadio Olimpico di Helsinki gremito in ogni posto – saranno oltre trentaduemila i presenti – la Nazionale di San Marino cede 6-0 davanti ai padroni di casa della Finlandia nel quarto incontro delle Qualificazioni ad EURO 2024. La sfida è ben diversa da quella di Parma di giovedì scorso dove i Titani hanno ben figurato contro il Kazakhstan. Gli scandinavi infatti si presentano davanti al loro pubblico con 6 punti e la voglia di prendersi momentaneamente la vetta del gruppo H.

Il primo squillo dei finlandesi arriva dopo neanche due minuti con il bel cross preciso dalla destra di Alho per l’attaccante centrale Pohjanpalo, il bomber in forza al Venezia in Serie B ci prova di testa ma la palla passa lontano dallo specchio. Poco dopo Di Maio mette bene fuori di testa il calcio di punizione dalla trequarti per la squadra di Kanerva, sulla respinta ci prova con la conclusione da fuori ancora il terzino Alho ma la sfera non crea problemi ad Elia Benedettini che la lascia scorrere fuori. Sul ribaltamento di fronte si fanno vedere anche i Titani con il bello scambio tra Nanni e Berardi, con quest’ultimo che è rapido a controllare e a calciare bene col sinistro ma Hradecky blocca.

La Finlandia però al quarto d’ora riesce a passare: azione insistita degli scandinavi che si conclude con Kamara che dal limite scambia bene con Schüller e giunto a tu per tu con Elia Benedettini lo batte per la rete del 1-0. Dopo il gol i finlandesi sembrano spingere meno e gestiscono la partita con un solido possesso palla. Poco dopo la mezz’ora però lampo della squadra di Kanerva con il tiro preciso a giro dal limite dell’area di Schüller che colpisce la base del palo alla destra di Elia Benedettini. Al 39’ altra chance per la Finlandia per il raddoppio ma Elia Benedettini è superlativo a deviare il tiro potente di Suhonen e a mandare la sfera in corner. Il gol del 2-0 per gli scandinavi però arriva poco dopo con il cross dalla sinistra in area di rigore di Ivanov, Källman in area è troppo solo e di testa trafigge Benedettini con il suo secondo gol nelle qualificazioni. Si va così al riposo sul doppio vantaggio della Finlandia, che nell’intervallo mette mano anche alla prima sostituzione con Pallas che prende il posto di Uronen.

Anche nella ripresa il copione non cambia, la Finlandia insiste e al 55’ potrebbe anche fare il tris quando Kamara pesca bene in profondità Pohjanpalo, l’attaccante del Venezia controlla seppur non al meglio e punta la porta ma Benedettini ci mette una pezza e chiude bene. La squadra di Kanerva spinge sempre e poco dopo il quarto d’ora altro tiro nello specchio da parte di Suhonen ma Elia Benedettini respinge nuovamente. Il tris scandinavo arriva però al 65’ quando la sbavatura difensiva di Alessandro Golinucci permette al subentrato Håkans di colpire senza pressione e a battere Elia Benedettini. Pochi minuti più tardi ed ecco nuovamente i padroni di casa che passano ancora: pallone che viene giocato dalla sinistra con Pukki che mette in mezzo, Taylor non arriva col tocco ravvicinato ma è ancora Håkans che è il più lesto di tutti e gonfia la rete con il 4-0. Il momento è complicato per i Titani che subiscono il colpo a livello psicologico e dopo soli due minuti ecco anche il pokerissimo per la Finlandia che – dopo un corner per la squadra di Costantini – colpisce velocemente e letalmente in contropiede nuovamente con Håkans che segna la tripletta personale in soli nove minuti. Piove sul bagnato sui Biancazzurri perché dopo soli 120 secondi ecco anche il gol del 6-0 per la Finlandia con la cannonata del beniamino di casa Teemu Pukki che fa esplodere di gioia il pubblico – soprattutto i più piccoli molto presenti sugli spalti – dell’Olimpico di Helsinki. Nel finale gli scandinavi continuano a spingere e vanno vicini al gol in due occasioni con Taylor che colpisce il palo esterno e nel recupero con Suhonen.

Dopo due minuti di extra time il direttore di gara kosovaro Genc Nuza fischia la fine delle ostilità. Finlandia prima con nove punti nel gruppo H in attesa delle sfide della serata e con tanta voglia di qualificarsi ad EURO 2024. Per i Titani il prossimo appuntamento è per settembre con la trasferta a Copenaghen in casa della Danimarca.

European Qualifiers 2023, 4. giornata | Finlandia – San Marino 6-0

SAN MARINO

E. Benedettini; Fabbri, Di Maio (89’ Franciosi), Rossi; D’Addario, Lunadei (66’ Mularoni), Mi. Battistini (78’ E. Golinucci), A. Golinucci, Tosi (78’ Ma. Battistini); Nanni, Berardi (66’ Vitaioli).

A disposizione: Simoncini, S. Benedettini, Palazzi, Ceccaroli, Cevoli, Zafferani, Hirsch.

Allenatore: Fabrizio Costantini

FINLANDIA

Hradecky; Alho (81’ Soiri), Ivanov, Tomas, Uronen (46’ Pallas) ; Suhonen, Schüller (60’ Taylor), Kamara; Antman (60’ Håkans), Pohjanpalo (60’ Pukki), Källman.

Joronen, Sinisalo, Hoskonen, Jensen, Kairinen, Niskanen, Peltola.

Allenatore: Markku Kanerva

Arbitro: Genc Nuza (KOS)

Assistenti: Fatlum Berisha (KOS), Bujar Selimaj (KOS)

Quarto ufficiale: Visar Kastrati (KOS)

VAR: Ivan Bebek (CRO)

AVAR: Dario Bel (CRO)

Marcatori: 16’ Kamara, 39’ Källman, 65’ 72’ 74’ Håkans, 76’ Pukki

Ammoniti: Tosi

Note: 32812 spettatori

FSGC | Ufficio Stampa