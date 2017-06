San Marino. Celli: ”inevitabile ricapitalizzazione di Carisp”. Con quali soldi? IL DEBITO ESTERO?

Da Milano Finanza

”E’ evidente la preoccupazione di non essere totalmente dipendenti dall’Italia e di cercare altri partner. Infine Celli ha preannunciato «l’inevitabile ulteriore ricapitalizzazione della Cassa di risparmio»: operazione che «dovrà essere messa in campo nelle prossime settimane». Una scelta obbligata legata alla volontà di fare dell’istituto, controllato dallo Stato, il «pivot attorno al quale completare il processo di ristrutturazione e riconversione del sistema bancario sammarinese». Insomma, la banca di sistema della Repubblica. Infine, la Banca Centrale sta definendo la normativa necessaria per la costituzione di bad bank. Si partirà proprio dalla Cassa di risparmio che sarà divisa in due: good bank e bad bank. Sul modello italiano.”

