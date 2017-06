San Marino. Celli: ”sbloccheremo i c/c Asset per far pagare le tasse”. Ma sa che c’è il decreto legge 28.11.11 n.186 che permette ai correntisti di slittare il pagamento senza aggravio di spese?

Il Segretario Celli, in conferenza stampa, dice che il governo farà un provvedimento legislativo per i correntisti Asset. Una moratoria sul blocco dei conti correnti dei correntisti Asset in modo da far pagare le tasse, in modo tale che lo Stato non perda liquidità in entrata (questo è probabilmente il suo scopo anche se non lo dice). Ma il Segretario Celli (quello del video con Carrirolo dove si parlava di voto di scambio) conosce il Decreto legge del 28.11.2011 n.186 dove al comma 2 viene scritto espressamente: ”

(Moratoria sui debiti scaduti dei clienti) 1. Beneficiari della moratoria di cui al presente articolo sono tutti i clienti della banca in amministrazione straordinaria che, per effetto del provvedimento di sospensione dei pagamenti assunto dai Commissari, pur disponendo di somme liquide di importo sufficiente, in relazione a depositi detenuti o affidamenti in essere presso la banca medesima, si trovano nell’oggettiva impossibilità di onorare i propri debiti verso la Pubblica Amministrazione Allargata o verso imprese finanziarie sammarinesi (rate mutuo/prestiti, canoni leasing, premi assicurativi ecc.), non disponendo di fonti di provvista alternative presso altri intermediari finanziari, di importo sufficiente e di immediata disponibilità. 2. Nei confronti dei creditori “istituzionali” o “professionali” di cui al precedente comma, i soggetti ricadenti nella previsione di cui al comma 1, hanno diritto, ai sensi del presente Decreto Legge, ad una proroga della scadenza del loro debito di durata corrispondente all’intera durata del regime di sospensione dei pagamenti, senza applicazione di penali, clausole risolutive, interessi di mora, sovrattasse, interruzioni nell’utenza di pubblici servizi e forniture energetiche, o altre misure di natura o effetto sanzionatorio.”