San Marino. Celli: ”Tasse più leggere per i patrimoni immobiliari”

Il governo mette nel mirino i redditi più alti. «Stiamo valutando la possibilità – ammette il segretario Simone Celli – di prevedere forme di contribuzione superiore per i redditi alti e altissimi e dall’altro prevedere ipotesi di imposizione molto più leggere, rispetto quelle viste in passato nel 2012, sui patrimoni». Nel mirino quindi i redditi che ad oggi rientrano nell’ultimo scaglione e sono già tassati al 35%. Ma il tutto chiarisce «è ancora oggetto di confronto politico all’interno della maggioranza». Del resto è importante raggiungere il fine ultimo, ovvero il pareggio di bilancio che «non è un mantra» puntualizza Celli, ma «un modo di presentarsi alla comunità internazionale, e in particolare alla comunità di investitori con serietà, credibilità e autorevolezza». Il Resto del Carlino