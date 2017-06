San Marino. CFP, oggi consegna degli attestati di formazione professionale

Oggi, 29 giugno 2017 alle ore 12:00, presso il Centro di Formazione Professionale alla presenza dei presidenti delle Commissioni d’esame nominati dalla Segreteria di Stato per il Lavoro, del Direttore del CFP, dei Tutor, insegnanti e genitori verranno consegnati gli attestati di qualifica dei Corsi di formazione professionale i cui esami si sono conclusi la settimana scorsa. A concludere il percorso di durata triennale sono stati in totale n.37 allievi, così suddivisi: n. 6 “Operatore alla riparazione dei veicoli a motore”, n.6 “Operatore elettromeccanico”, n.8 “Operatore estetista”, n. 7 “Operatore parrucchiere”, n.4 “Operatore sala bar”, n. 6 “Operatore cucina”. Durante le prove d’esame gli allievi hanno avuto un atteggiamento serio, professionale e motivato, riconosciuto anche dai membri delle commissioni che hanno seguito con interesse e passione tutte le prove d’esame. Particolarmente ricca è la proposta formativa del prossimo anno formativo, indirizzata ai ragazzi in uscita dalla terza media. Accanto ai corsi già collaudati di “Installatore di impianti elettrici, domotici e fotovoltaici”, “Operatore elettromeccanico”, “Operatore della riparazione dei veicoli a motore”, “Operatore estetista”, “Operatore parrucchiere”, “Operatore di cucina”, “Operatore di sala bar” il Centro di Formazione Professionale propone i seguenti corsi: “Operatore meccanico di sistemi”, Operatore termoidraulico”, “Operatore di aree verdi”, “Operatore ai servizi d’impresa e dell’accoglienza 2.0”, qualifiche particolarmente richieste dal mercato del lavoro attuale. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 Luglio 2017.