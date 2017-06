SAN MARINO: PER CHI LAVORANO LA BANCA CENTRALE E IL GOVERNO?

Tutti sanno che i sunniti dell’Arabia Saudita stanno rendendo difficile la vita al Qatar per le sue relazioni con gli sciiti Iraniani (con i quali condivide giacimenti di gas in mare).

con il pieno appoggio del Governo, cosa s’inventa? Incontri segreti con i ricchi Qatarioti:

assieme a personaggi noti a livello nazionale alcuni dei quali di dubbia fama.

Per quale motivo?

Ha forse a che fare con la liquidazione coatta amministrativa della ASSET BANCA?

Ora, premesso che PECUNIA NON OLET, io mi chiedo, per intrecciare relazioni internazionali cosi’ pericolose, CHI E’ COSI’ IMPORTANTE da dover essere FINANZIARIAMENTE SALVATO con l’aiuto di un paese cbe sostiene il terrorismo internazionale? Chi merita cosi’ tanto da sfidare proprio in questo momento gli americani (i quali intendono colpire duramente ale piccolo stato)?

Perche’ scegliere gli emiri Qatarioti esponendo l’intero paese a rischi di ritorsioni americane?

Ed ancora, chi ha scelto questi personaggi ha coinvolto la cittadinanza nel processo di definizione di questo tipo di strategie che sono di lungo termine?

Ma il mistero s’infittisce, perche’ importanti esponenti politici di un noto partito italiano sono perennemente in riunione coi vertici del governo economico e con quello finanziario della Repubblica del Titano?

Per chi lavorano la Banca Centrale e il Governo della Repubblica?

Tutte domande per le quali la popolazione merita sicuramente una pubblica risposta che invece non arriva.

Cari Sammarinesi, mi sa tanto che GLI SQUALI DELLA FINANZA ITALIANA E MONDIALE hanno deciso di far del vostro paese un sol boccone.

Sollevatevi e combattete per la vostra terra finche’ siete in tempo.

Ad maiora.