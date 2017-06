San Marino. Cittadinanza più facile: Titano diventerà terra di conquista per gli stranieri

Leggere con attenzione la “Relazione sulla situazione attuale e sulle prospettive del sistema bancario sammarinese” del Segretario Celli, riserva una sorpresa che non fa altro che certificare come il Titano diventerà sempre più terra di conquista per gli stranieri, almeno questo pare l’indirizzo visto che sarà sempre più semplice non solo prendere la residenza, ma anche la cittadinanza.

Pag 16 della relazione: “Requisiti di residenza e cittadinanza. La facilitazione della acquisizione della residenza di società e individui, e la cittadinanza, è un elemento da esaminare, alla luce degli esempi di altri centri finanziari internazionali, come fattore

di attrattiva nell’ operare presso San Marino”.

Il modello di rifermento: “Un esempio virtuoso in tal senso è la recente esperienza dell’isola di Jersey”.

Parola di Celli.