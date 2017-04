San Marino. Civico10 sulle dimissioni dell’ex Presidente Cda Carisp Dott. Nicolino Romito

Si legge nella pagina sponsorizzata da Civico10 su Facebook:

“Il Consigliere che, a qualsiasi titolo, sia rinviato a giudizio in procedimento penale sia in territorio che all’estero, per reati contro il patrimonio, viene automaticamente sospeso dall’esercizio delle funzioni sino alla definizione del processo penale in corso”.

Tale modifica allo Statuto di Cassa di Risparmio, fortemente voluta dalla maggioranza di governo, nonostante non trovi riscontro in altri ordinamenti, indica la ferma volontà di riaccreditare il sistema bancario efinanziario sammarinese sulla scena internazionale, e ha causato l’incidente di percorso relativo al Dott.Romito.