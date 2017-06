San Marino. CLAMOROSO: Il Governo pronto a dare l’immunità a vertici di Bcsm e Carisp? potranno fare di tutto senza nessuna conseguenza ne penale ne patrimoniale.

L’indiscrezione è clamorosa.

Tanto clamorosa che mai come questa volta vorremmo essere smentiti, anche perché non sappiamo come la prenderebbe la cittadinanza.

Eppure le nostre fonti lo danno per vero: il governo potrebbe varare una norma per l’immunità dei vertici Bcsm e di quelli di Cassa di Risparmio nell’ambito del loro operato.

In ogni caso si vorrebbe dare loro una copertura legale e assicurativa in caso di problemi legati al loro ruolo.

Sembra inoltre che con buona pace di Civico 10, Romito resterà al suo posto.

Si attende una presa di posizione ferma da parte di governo e maggioranza rispetto a voci che stanno circolando con insistenza.