San Marino. Code e lavori infiniti nella sottomontana

Ancora code nella Strada Sottomontana e non è la prima volta, in quanto già il mese scorso la popolazione sammarinese ha dovuto subire oltre un mese di lavori. Ora ci risiamo! Ed il disagio è veramente grande e insopportabile.

Molti si domandano perché non abbiano fatto nello stesso momento i due lavori, quello di oggi e quello di un mese fa. D’altronde il punto dove si scava è sempre lo stesso, come il disagio.

Per quanto ancora i sammarinese subiranno questa mancanza di organizzazione per far avere meno disagio possibile alla cittadinanza? E… il Segretario con delega al Territorio (e al condono) pensa a fare le passeggiate nei parchi con l’erba alta …. andiamo bene!