San Marino. Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri

La sessione della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza e Ordine Pubblico, Informazione si terrà nei giorni di giovedì 9 novembre 2017 dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 24.00 per l’esame del seguente

Ordine del Giorno

– Seduta Pubblica –

1. Comunicazioni

2. Riferimento, ai sensi dell’art.2, primo comma, della Legge n.13/1979 così come modificato dall’art.2 della Legge n.100/2012, su nomine e revoche di Rappresentanti diplomatici e consolari

3. Riferimento su Agenzia Sviluppo e rete diplomatica e successivo dibattito

4. Concessione di permesso di soggiorno ai sensi ai sensi dell’art.13, comma 10-ter della Legge n.118/2010 e successive modifiche

5. Concessione di permesso parentale ai sensi dell’art.15, comma 6 della Legge n.118/2010 e successive modifiche

6. Concessione di permesso per minori ai sensi dell’art.15, comma 8 della Legge n.118/2010 e successive modifiche

7. Concessione di residenza anagrafica ai sensi dell’art.16, comma 1 lettera a) della Legge n.118/2010 e successive modifiche; di residenza anagrafica ai sensi dell’art.16 comma 1, lettera b-ter della Legge n.118/2010 e successive modifiche; di residenza anagrafica ai sensi dell’art.16, comma 2 della Legge n.118/2010 e successive modifiche; dell’art.16, comma 3, lettera a), lettere b) e c), lettera c) della Legge n.118/2010 e successive modifiche; concessione di residenza anagrafica ai sensi dell’art.16 comma 3-bis lettera a) e b) della Legge n.118/2010 e successive modifiche

8. Concessione di residenza anagrafica ai sensi dell’art.45 della Legge n.118/2015

9. Revoca della residenza sensi dell’art.17, comma 5, lettera c) della Legge n.118/2010 e successive modifiche

10. a) Proposte relative a metodi di confronto sull’aggiornamento del negoziato con l’Unione Europea e Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Gian Matteo Zeppa per impegnare il Governo a riferire almeno trimestralmente alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri sullo stato dei negoziati dell’accordo di associazione con l’UE

b) Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Gian Matteo Zeppa affinché sia indetto apposito referendum confermativo per l’accordo di associazione con l’UE

