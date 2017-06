San Marino. Commissione finanze, Iro Belluzzi: ”Vietato l’acquisizione di Banca di San Marino ad una società posseduta da una famiglia olandese, ora permettiamo lo stesso per una saudita?”

Estratto della Commissione Finanze del 28.06.2017

”Iro Belluzzi, Psd

Chiedo al presidente che si faccia promotore della richiesta di avere la lettera con cui Bankitalia vidima il progetto di Abs per la gestione degli Npl perché sia a disposizione dei commissari.

Aspettiamo la relazione del Segretario sull’acquisizione di Banca Cis del gruppo saudita, c’è preoccupazione per il fatto che i denari che entrano in Repubblica non creino imbarazzo alla Repubblica stessa.

Segretario Finanze, inoltre le chiedo come gestirà Bcsm la pratica dell’ex Banca del Titano, oggi in mano a Banca di San Marino. Era stato presentato un progetto per il leasing aeronautico per tramite di una banca olandese, quella volta il presidente non concesse il passaggio di quote e fu persuasa- diciamo- all’acquisto Banca di San Marino. Allora non fu permesso l’acquisto perché si è visto che il gruppo olandese era in mano ad un’unica famiglia e non c’era differenziazione di capitale. Chiedo al segretario se nel percorso che si sta verificando, c’è una compagine plurima al gruppo o se la società che si appresta all’acquisizione del Cis,è a capitale differenziato.”