San Marino. Commissione Finanze. Sds Celli: ”Non ci vedo nulla di male ad incontrare Prodi. Passeremo sopra l’odg per agevolare vendita Banca Cis-arabi”

Estratto commissione Finanze del 28.06.2017 – SMNA

Simone Celli, segretario di Stato per le Finanze

Esprimo alcune risposte rispetto all’argomento di stringente attualità sollevato da tutti i commissari che riguarda la trattativa relativa alla cessione di un’istituzione bancaria sammarinese verso il gruppo imprenditoriale saudita. Alcuni aspetti devono essere messi subito in chiaro. Sono state compiute nel recente passato scelte politiche e legislative molto nette per esautorare la politica dai processi deliberativi e autorizzativi all’operatività nel settore bancario, ivi comprese rispetto possibili operazioni di acquisizione e partecipazioni azionarie. E’ stata una scelta impegnativa che ha richiesto anche tempi importanti ed è una scelta che condivido pienamente. Desidero specificare che quella in questione è quindi una trattativa tra gruppi privati che rientra in una dinamica di mercato che il governo intende rispettare e su cui non intende interferire. Nella giornata di ieri tutti hanno potuto apprendere le dichiarazioni della proprietà di Banca Cis sulle evoluzioni di questo negoziato con un gruppo saudita. Ovviamente, nel momento in cui questa trattativa arriverò al closing, si aprirà tutto il percorso di verifica delle autorizzazioni di competenza di Banca centrale, come previsto dalla Lisf. Ci saranno tutte le verifiche sulla provenienza di capitali per acquisire il pacchetto azionario, sul piano imprenditoriale, e sulla base di questi elementi, l’autorità di vigilanza deciderà di autorizzare o meno. Verrà seguito l’iter previsto dalle normative vigenti della Lisf. Dal punto di vista politico, governo, Ccr e segreteria per le Finanze monitorano con attenzione queste evoluzioni e lo fanno con spirito positivo. Lo abbiamo ribadito anche nel progetto presentato nell’ultimo Consiglio, il tema dell’internazionalizzazione del settore bancario e finanziario rappresenta un pilastro su cui poggiare il progetto di ristrutturazione del sistema. Previa verifica delle autorità competenti, previo processo autorizzativo messo in campo dall’autorità di vigilanza, la possibilità che a San Marino arrivino nuove risorse e nuovi progetti imprenditoriale, in un contesto di legalità e trasparenza, va valutato con favore. Denota una inversione di tendenza e un interesse da parte di investitori internazionali che devono farci guardare al futuro con maggiore fiducia.

Sulla richiesta del commissario Belluzzi: per quanto di mia competenza io non ho parere formale- né positivo, né negativo- da parte delle autorità rispetto al progetto di leasing aeronautico che ha menzionato nel suo intervento. La trattativa di Banca Cis è di stretta competenza di Banca centrale e su di essa il governo non intende interferire. L’atteggiamento avuto dall’autorità di vigilanza su nuove iniziative è stato quello di temporeggiare per attendere la conclusione dell’Aqr- che è stata compiuta- capire gli interventi necessari a mettere in sicurezza il sistema e poi quindi poter partire con la fase 2, di rilancio. Credo quindi che le iniziative imprenditoriali, tra cui quella che faceva riferimento Belluzzi, saranno prese in considerazione da Bcsm.

In merito alle questioni sollevate da Roberto Ciavatta: preciso che per quanto di competenza della Segreteria per le Finanze non risulta in alcun modo il coinvolgimento delle società di consulenza a cui il commissario faceva riferimento nella trattativa di Banca Cis, poi su incontri e rapporti interpersonali che il sottoscritto ha con il Sottosegretario ai Rapporti europei e con il professore Prodi non vedo nulla di male, anzi li rivendico con orgoglio, per conoscenza mia e del governo non risultano le relazioni a cui si riferiva.

Sull’Odg depositato il 19 dicembre 2016 in Consiglio e votato nei giorni successivi, la chiave di lettura mia, del governo e della maggioranza è diversa: si tratta di ‘adottare anche per tramite del Ccr, gli opportuni indirizzi che tengano in considerazione le conclusioni dell’Aqr e l’avvio della Centrale rischi’. Mon mi pare si determini un blocco rispetto questo passaggio per le cessioni di partecipazioni. Si dice di tenerli in considerazione, si fa riferimento ad un eventuale coinvolgimento del Ccr. Non sono quindi passaggi ‘sine qua non’.

Il rapporto con Abs il governo lo sta mantenendo e con il nuovo presidente ci sono state occasioni di dialogo. C’è un pregresso rispetto all’atteggiamento tenuto dall’associazione nei mesi scorsi rispetto cui non abbiamo non potuto tenere atteggiamento di distanza per i tentativi di delegittimazione operati nei confronti di Bcsm e del governo. Ora il dialogo è avviato,ci siamo scambiati idee, non nascondiamo punti di incontro e di divergenza. Intenzione del governo è prevedere le possibilità di confrontarci.

Rispondo al commissario Lonfernini su Cassa di Risparmio: le modalità di interventi di ricapitalizzazine dovranno essere oggetto di confronto politico e sociale. Quattro ipotesi delineate, nell’Odg approvato in Consiglio abbiamo scritto che prediligeremo ricorso a risorse interne e in extrema ratio quelle esterne, ma tutto sarà oggetto di confronto. Il governo nel precedente Consiglio ha dato le linee di indirizzo: in bad bank saranno convogliati asset negativi e sarà veicolo pubblico. Altro tema su cui governo ha fatto scelta precisa in continuità scelte dei governi passati di intervento per tutelare risparmiatori e depositanti. Su questa strada proseguiremo. Sulle modalità di comunicazioni: si può comunicare sempre meglio, Commissario, visto che ha fatti rilievi su approccio diverso di comunicazione istituzionali dal Mef rispetto vicenda banche venete, faccio presente che c’è un atteggiamento diverso anche da parte delle opposizioni in Italia che stanno parcellizzando interventi su questo tema. Oggi invece a San Marino c’è una proliferazione prese di posizione da parte istituzioni e anche dell’opposizione che poi possono generare anche caoticità nell’evoluzione del dibattito pubblico.