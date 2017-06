San Marino. Commissione Finanze. Teodoro Lonfernini: ”Con quali soldi verrà ricapitalizzata Carisp? Se quest’anno ha chiuso con -70 milioni!”

Estratto Commissione Finanze del 28.06.2017 – SMNA

”Teodoro Lonfernini, Pdcs

Sulle banche venete in Italia ci sono problemi analoghi a San Marino ma i messaggi che sono usciti sono stati sostanzialmente diversi, Il ministro Padoan assicura che non ci sarà nessuna interruzione di attività bancaria degli istituti. La gestione dei due istituti è stata inoltre dichiarata fallita, ma entrambi rientrano in una gestione di vigilanza ordinata, ciò significa che mandano ai risparmiatori messaggi di salvataggio. Bankitalia dice che pur affermando la validità del piano messo a punto del governo, condividono anche il piano messo a punto dal management delle banche. In questo caso le parti quindi si sono incontrate, c’è stato il contraddittorio. Questi sono i messaggi da inviare a risparmiatori, correntisti e agli operatori, non i vostri, partiti dall’annuncio di febbraio sullo shock di liquidità.

Attraverso quali risorse poi lo Stato sarà in grado di ricapitalizzare Cassa di Risparmio, il cui bilancio è stato depositato con un deficit di oltre 70 mln di euro? Anche a seguito del trasferimento di Asset, tutti gli asset deteriorati e considerati spazzatura come verranno gestiti? La bad bank la dovete organizzare, entro quanto tempo sarà operativa? I cittadini come fanno ad essere garantiti in un sistema gestito in modo disordinato? Io Segretario la invito a fare azioni guardando l’Italia, che non è in genere un esempio di azione ordinata. Dica a Banca Centrale che inizi insieme a lei ad aprire un tavolo con Abs. La sembra normale che Abs non sia stata, da oltre un anno, ricevuta dall’Autorità di vigilanza? Metta al tavolo tutti quei commensali. A meno che non preferiscano trovarsi la sera con uno dei più grandi debitori del nostro Paese e andarci a cena. Sono talmente imbarazzanti che lei dovrebbe guardare lo Statuto di Bcsm, il codice di deontologia.

Ben venga la libera trattativa di Banca Cis per interessi della sua struttura ma, mi chiedo, siccome trattative così importanti sono soggette al controllo dell’autorità di Banca centrale che in altri casi le ha addirittura bloccate, le ha fatte verifiche? Ci dica se le hanno fatto un riferimento rispetto questa trattativa e le altre banche, possono trattare con chiunque o è stato posto un veto? ”