San Marino. Compagnia Uniformata delle Milizie in visita ufficiale presso l’aeroporto militare di Rimini al 7° Reggimento AVES “VEGA” . Photogallery

Nell’ambito degli ottimi rapporti di amicizia e collaborazione fra le Milizie Sammarinesi e l’Esercito Italiano, nella mattina di Giovedì 15 giugno 2023 una rappresentanza della Compagnia Uniformata delle Milizie ha effettuato una visita al 7° Reggimento Aviazione dell’Esercito “VEGA” presso l’aeroporto militare “G.Vassura” di Rimini . Alla visita erano presenti, oltre al Comandante della Compagnia Uniformata delle Milizie Cap. Stefano Volpinari, all’Ispettore del Corpo Magg. Giuseppe Gattei ed Ufficiali e Militari dello stesso, anche una rappresentanza dello Stato Maggiore delle Milizie Sammarinesi con l’Ispettore Generale Col. Augusto Gatti ed il Sottocapo di Stato Maggiore Ten.Col. Francesco Giovagnoli. La visita è iniziata con un briefing introduttivo sulle capacità e le attività svolte dal 7^ Reggimento “VEGA”, reparto di volo della Brigata Aeromobile “Friuli” dell’Esercito Italiano. La visita è proseguita poi incontrando il Comandante di Reggimento, Colonnello pilota Enrico Tamagnone con il quale si è parlato delle peculiarità dell’organizzazione militare di San Marino, dell’attività svolta dal Reggimento, per concludersi nelle linee di volo con la mostra statica degli elicotteri. Il primo elicottero mostrato è stato l’ AH 129D Mangusta, un elicottero da esplorazione e scorta con capacità, prestazioni e tecnologia davvero sorprendenti, poi è stato mostrato l’elicottero da trasporto tattico (ETT) – NH-90, impiegato anche per missioni di ricerca e soccorso. Oltre alle principali caratteristiche sono state date informazioni generali sulle prestazioni, sui motori, sugli equipaggiamenti militari e sui tipi di missioni. Si tratta di elicotteri capaci di operare in ogni condizione metereologica di giorno e di notte, grazie anche all’utilizzo di speciali visori notturni. Per rendersi conto dell’importanza di questi elicotteri basta pensare alla recente alluvione avvenuta in Emilia Romagna dove il 7° Reggimento Aviazione dell’Esercito “VEGA” ha impiegato l’elicottero NH-90 per la ricerca ed il soccorso delle persone rimaste isolate tramite il verricello. Nel periodo estivo, questi elicotteri vengono altresì impiegati per la prevenzione e l’intervento sugli incendi nell’ambito della Campagna Antincendio Boschivo. La Compagnia Uniformata delle Milizie auspica che nel prossimo futuro una delegazione del 7° Reggimento AVES faccia visita a San Marino, in particolare nelle occasioni di schieramento dei Corpi Militari Sammarinesi. Il ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile questo avvenimento, in particolare, il Comando e gli Ufficiali del 7° Reggimento AVES “VEGA”, il Comando Superiore delle Milizie e la Segreteria di Stato agli Esteri che ha concesso le necessarie autorizzazioni.

Il Comando della Compagnia Uniformata delle Milizie