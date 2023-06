San Marino. Con la Cerimonia d’Apertura prendono il via i Giochi di Malta 2023. Per le autorità sammarinesi una serie di prestigiosi incontri istituzionali, oggi giornata a fianco degli atleti

La Cerimonia d’Apertura organizzata nella cornice intima e suggestiva di Piazza dei Granai di Malta ha dato il via all’edizione 2023 dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa.

Ad assistere all’evento anche gli Eccellentissimi Capitani Reggenti SE Alessandro Scarano e SE Adele Tonnini che, insieme al Principe Alberto di Monaco e alle altre autorità dei paesi partecipanti hanno potuto applaudire la parata degli atleti dei rispettivi Paesi.

Ad accompagnare i Capitani Reggenti il Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini. La Cerimonia d’Apertura è stata preceduta da un lungo ricevimento per Capi di Stato e Ministri presso l’Auberge de Castille sede del Primo Ministro maltese. Il Segretario di Stato Lonfernini si è intrattenuto in un lungo e cordiale colloquio con il Primo Ministro Robert Abela in presenza del Ministro dello Sport Clifton Grifa, occasione per confrontarsi sulle reciproche attività politiche, per discutere delle storiche relazioni fra i due paesi, della ripresa economica e, visto il contesto, anche di crescita e sviluppo sportivo. Si è trattato di un prestigioso momento di confronto che conferma ancora una volta il valore delle relazioni internazionali.

Oggi le autorità sammarinesi trascorreranno la giornata sui campi di gara per seguire le competizioni degli atleti biancazzurri fino alla cena con la delegazione di questa sera. Domani il rientro in Repubblica.

Malta, 30 maggio 2023