San Marino. Conference League: per il Cosmos c’è il Sutjeska, La Fiorita con Zimbru Chisinau

Si sono svolti ieri a Nyon i sorteggi per il primo turno di qualificazione di UEFA Europa Conference League. A distanza di 22 anni il Cosmos torna in Europa, facendo anche il suo esordio nella più giovane delle competizioni europee per club. La squadra di Serravalle affronterà il FK Sutjeska, club del Montenegro con sede a Nikši?. La squadra ha trionfato nella coppa montenegrina e si è posizionata al secondo posto del campionato alle spalle del Budu?nost. La gara di andata si giocherà a Podgorica alla DG Arena Lješkopolje in data giovedì 13 luglio, mentre il ritorno avverrà la settimana successiva (giovedì 20 luglio) al San Marino Stadium.

Sarà invece lo Zimbru Chisinau l’avversario de La Fiorita al Q1 di Europa Conference League. Il club della capitale moldava ha chiuso al terzo posto in campionato e gioca allo stadio “Zimbru” (bisonte, in moldavo, nonché simbolo della squadra). L’andata si giocherà giovedì 13 luglio a San Marino sempre allo Stadium mentre il ritorno sarà giovedì 20 in Moldavia a Chisinau. Gli orari per le sfide di Cosmos e La Fiorita verranno indicate nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda il secondo turno di qualificazione di Europa Conference League, con il sorteggio avvenuto oggi sempre a Nyon, in caso di passaggio del turno il Cosmos affronterebbe una tra Penybont (Galles) e Santa Coloma (Andorra) mentre La Fiorita andrebbe in Turchia con il blasonato Fenerbahce. Il secondo turno è in programma nelle date 27 luglio e 3 agosto, con orari ancora da definire.

Sorteggiati anche il primo ed il secondo turno di qualificazione UEFA Champions League. Il Tre Penne sarà impegnato la prossima settimana nel turno preliminare in Islanda (semifinale il 27 giugno contro i padroni di casa del Breidablik ed eventuale finale il 30 giugno) e qualora dovesse vincere il mini torneo accederebbe al primo turno di qualificazione contro gli irlandesi dello Shamrock Rovers. Successivamente, al secondo turno di qualificazione troverebbe i danesi del Copenhagen.

In caso invece di sconfitta al turno preliminare, la squadra di Città andrebbe al secondo turno di Europa Conference League e affronterebbe una tra Olimpia Lubiana (Slovenia) e Valmiera (Lettonia).

