San Marino. Conferenza programmatica “Valorizzazione della Via Transappenninica”

Il Centro di Ricerche CIVIA, Organizzazione No Profit che sta assumendo crescente prestigio nella Comunità mondiale, oltre all’attività sul piano internazionale, è naturalmente da tempo impegnato anche nella valorizzazione della Repubblica di San Marino e delle Regioni dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana.

Al via il Progetto che illustra l’identificazione e la valorizzazione di un’antica Via Transappenninica che in Epoca Protostorica dall’Adriatico raggiungeva il Tirreno : questo riconosciuto Patrimonio storico, da comprendersi nelle antiche Vie dell’Ambra, può rappresentare uno dei primari strumenti di sviluppo culturale, turistico ed ambientale di un ampio comprensorio italo-sammarinese. Il Progetto si sofferma sulla prima parte dell’antico tragitto; nelle successive conferenze si evidenzieranno analoghe proposte per gli altri territori interessati da questi antichissimi commerci (dai siti Veneti a quelli Toscani, Piceni, Pugliesi e Lucani).

A partire dal mese di Novembre si procederà alla presentazione pubblica ed alla divulgazione del progetto che riguarderà diversi castelli sammarinesi ed oltre 100 Comuni delle regioni di Emilia Romagna, Marche e Toscana (Patrocineranno l’iniziativa almeno 150 Istituzioni Pubbliche).

La 1° Conferenza programmatica, che sarà organizzata in sinergia con le Istituzioni Pubbliche e Private dei territori interessati (Segreterie di Stato e Giunte di Castello RSM, Ministero Beni/Attività Culturali e Turismo, Regioni e Comuni Italiani, Università, Musei, operatori economici, categorie professionali e quant’altri), si terrà Sabato 11 Novembre 2017, presso la Sala Montelupo di Domagnano (RSM) con inizio alle ore 9,15.

Pier Luigi Cellarosi