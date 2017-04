San Marino. Confermata in appello la condanna per truffa del campano Maurizio Guadalajara ex amministratore di Ferocementi e Eurocom Srl

Confermata la condanna in primo grado per truffa del campano Maurizio Guadalajara, amministratore della Ferro Cementi Srl, con sede in strada Caiese 32 a Dogana, e della Eurocom, con sede al Wtc srl.

In primo grado era stato condannato a a 2 anni e 3 mesi, ad una multa da 6.000 euro e all’interdizione dai pubblici uffici per 2 anni e 9 mesi per false fatturazioni per transazioni di merce fittizie con la confisca della documentazione e delle somme sequestrate, più di 600mila euro, oltre al risarcimento del danno allo Stato, costituitosi parte civile tramite l’Avvocatura.

La condanna in appello riforma parzialmente la sentenza di primo grado in quanto il giudice Brunelli ha dichiarato il non luogo a procedere per prescrizione per due dei tre capi di imputazione. Dichiarati prescritti i reati di false dichiarazioni di privato a pubblico ufficiale e di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Conferma la condanna per il reato di truffa ai danni dello Stato in quanto dopo aver ottenuto il rimborso della monofase (l’Iva sammarinese) per circa 400.000 euro, soldi statali, è scomparso senza provvedere ad altri pagamenti di monofase e tasse.