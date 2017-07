San Marino. Congresso Internazionale Giudici di Danza Sportiva

Atteso per Lunedì 3 Luglio 2017, il IV Congresso Internazionale di Danza Sportiva

per le danze latino americane e danze standard, aperto ai giudici di gara

internazionale della World Dance Sport Federation.

L’evento, della durata di un intera giornata, si terrà presso il Multieventi Sport Domus

di Serravalle. L’organizzazione è di Rapsodia Latina in collaborazione con la

Federazione Sammarinese di Danza Sportiva FESDAS.

I giudici che saliranno sul Monte Titano per l’aggiornamento arriveranno da: Austria,

Bulgaria, Francia, Israele, Russia, Slovacchia e Slovenia oltre che dalla vicina Italia

per l’aggiornamento.

A dirigere lo svolgimento della giornata la esaminatrice WDSF Mrs Natasa Ambroz

dalla Slovenia mentre le attività di formazione saranno tenute da due relatori italiani:

il maestro Pietro Braga per le danze standard e la maestra Claudia Tavalazzi per le

danze latino americane.

Le tematiche di studio riguarderanno: l’analisi della performance della coppia di

ballerini per la danza latine americane e danze standard. In modo particolare si porrà

attenzione alla musicalità, tecnica di esecuzione, timing della coppia. Al termine della

giornata vi saranno le verifiche costituite dal test di lingua inglese e la prova finale.

Maggiori informazioni al sito web www.fesdas.net