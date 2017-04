San Marino. CONTO MAZZINI. Deposizione Fiorenzo Stolfi: ”C’erano anche dei giornalisti che hanno avuto delle licenze eppoi le hanno rivendute”

IMPUTATO (STOLFI): (…) Quindi questo è quello che succedeva in quegli anni e non voglio neanche sottrarmi alla questione che è venuta fuori in vari passaggi del listino prezzi delle società, che è un fenomeno che effettivamente si ebbe notizia che c’era questo listino prezzi che girava nell’ambito di certi studi professionali perché in quegli anni, dopo quel tipo di interventi che ho elencato fino adesso, ci furono persone, non so se spontaneamente o con l’aiuto di professionisti, commercialisti e quant’altro, iniziarono a farsi promotori, mettersi come promotori di richieste societarie, quindi molti dipendenti pubblici, ci furono sicuramente molti dipendenti privati, alcuni studi addirittura il personale dello studio che chiedeva delle società e ce ne sono di tutti i tipi, ci sono anche casalinghe, pensionati, anche giornalisti ci sono stati che hanno ottenuto delle.. hanno chiesto ed ottenuto delle licenze.