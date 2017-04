San Marino. CONTO MAZZINI. Deposizione Fiorenzo Stolfi: ”La banca di Amati e la questione della Porsche”

Deposizione dell’imputato Fiorenzo Stolfi durante l’udienza del 4 aprile 2017 del processo denominato CONTO MAZZINI. Ecco la trascrizione integrale dell’ottava parte della deposizione:

STOLFI: ”Tra l’altro la questione sottostante al libretto Giulio 2 che poi prende vita dal libretto Arrivederci e che collega quindi questi denari presenti alla questione di Amati, del rilascio della nuova banca privata eccetera, eccetera, a proposito del rilascio di quella licenza della nuova banca privata io devo dire che è una iniziativa bancaria che è nata su richiesta della Democrazia Cristiana e portata avanti dalla Democrazia Cristiana perché ci venne spiegato che dietro a quella iniziativa che aveva comunque dei promotori svizzeri c’erano esponenti del Partito Popolare Europeo in particolare erano dei popolari, del Partito Popolare Spagnolo che erano interessati ad avere una banca a San Marino che già avevano interessi in Svizzera ed attività, non so se banche, in Svizzera e quindi erano interessati ad averle anche a San Marino. E questa è stata ed è la mia conoscenza della nascita della Nuova Banca Privata tutta nata e gestita in casa Democrazia Cristiana nell’anno 2003. L’anno 2004, dove si perfeziona il passaggio tra Nuova Banca Privata, tra i promotori di Nuova Banca Privata ed Amati io non ero già più nel Congresso di Stato, non facevo più parte del comitato per il Credito Risparmio, che fu proprio il comito proprio per Credito di Risparmio il 19 maggio del 2004 a dare il gradimento a Lucio Amati come presidente del credito sanmarinese.

COMMISSARIO – Non fu lei vuol dire? Non ho capito la premessa.

IMPUTATO (STOLFI) – Io non c’ero già più dal dicembre 2003 quando c’è stata l’operazione di passaggio delle quote e quindi di responsabilità e di presenza nel Consiglio d’amministrazione eccetera tra i promotori ed Amati, quindi si perfezionò nel 2004, dove io non ero più al Governo e dove c’era un passaggio fondamentale, che non era di poco conto, cioè che l’Ispettorato per il Credito Risparmio, che doveva dare parere favorevole su questo cambio di azionariato ed il comitato per il Credito Risparmio che doveva dare il gradimento, questo avvenne il gradimento a maggio e l’abilitazione ad operare alla banca, che è fondamentale, qualche settimana prima di maggio. Quindi io credo che non so se Lucio Amati abbia dovuto pagare una tangente per quel tipo di passaggio, però non credo che l’abbia pagata prima del maggio del 2004 perché ancora non aveva in mano tutti gli elementi per poter dire che la banca era la propria, questo almeno è una mia valutazione degli elementi che sono negli atti, quindi guardando un po’ alle date, la successione degli eventi eccetera, eccetera e considerando che il passaggio, l’ottenimento del parere favorevole dell’ispettorato non era un passaggio banale per Amati perché nel 2002 l’ispettorato si era pronunciato in senso negativo nei suoi confronti quando presentò una richiesta di banca, anche questo c’è negli atti e si può vedere che l’ispettorato dice allora: siccome Amati è proprietario della polis finanziaria e siccome ha creato con la polis una serie di questioni, di problemi, adesso non ricordo bene ma c’è negli atti di cosa veniva accusata la polis disse l’ispettorato che non dava l’ok, il parere contrario alla concessione di una banca a Lucio Amati. Quindi lui sapeva che avrebbe dovuto passare di nuovo il vaglio dell’ispettorato e di nuovo il vaglio del comitato per il credito e risparmio. Questo è quello che ho da dire rispetto alla questione Amati, fermo restando poi che se si volesse.. scusate le ultime due questioni…