San Marino. CONTO MAZZINI. Deposizione Fiorenzo Stolfi: ”Vallefuoco e la commissione d’inchiesta Fin Capital”

Deposizione dell’imputato Fiorenzo Stolfi durante l’udienza del 4 aprile 2017 del processo denominato CONTO MAZZINI. Ecco la trascrizione integrale della nona parte della deposizione:

Quindi questo è tutto quello che avevo da dire al momento perché poi è quello che ho ritenuto fosse giusto e mi scuso se ho parlato molto di un periodo politico, perché queste cose siccome nell’indagine si fa una narrazione che si assomiglia più ad un racconto di chi non c’era dentro, quindi che immette nell’ambito di tutte le indagini, comunque dei collegamenti abbastanza così costruiti a sensazione, a volte mi sembra anche raccogliendo chiacchiere, raccogliendo cose che sono girate, perché sono state messe in questi fascicoli delle questioni che non c’entrano assolutamente niente, perché una testimonianza di Zavoli Roberto ad esempio, che nella Commissione d’inchiesta Fin Capital disse che io ho incontrato Vallefuoco, una Commissione in cui si dice che io ero socio di Fin Capital, ma sono tutte affermazioni senza riscontro, perché c’è dichiarazione di uno che dice queste cose, ma non è stato possibile da parte mia essere ascoltato da quella commissione. Quindi prendere delle risultante di una Commissione d’inchiesta politica che emette delle condanne politiche, cioè miei avversari politici che mi giudicano e votano una relazione in cui mi accusano di tutta una serie di cose, questo mi sembra che non vada bene, che non c’entri assolutamente niente perché, ripeto, non sono stato neanche io ed altri, che siamo stati presi di merino da quella commissione, non abbiamo neanche avuto la possibilità di difenderci, quindi se la sono suonata e cantata come pareva loro come suol dirsi e noi ci siamo trovati al momento di svelamento della relazione con tutto questo popò di roba a carico, addosso senza avere neanche avuto la possibilità di dire: vero. Quindi oggi e quindi messo quella, metto quell’altra, la “Porsche fiammante” ecco un’altra questione.. cosa c’entra mettere in una relazione una “Porsche fiammante”? Porsche fiammante può essere una macchina nuova fiammante, ma quella aveva sette anni quando hanno fatto le indagini! Sono tutte sciocchezze signor Giudice e quindi non..