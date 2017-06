Sarà una giornata storica quella di domani per la Repubblica di San Marino. Il giudice Gilberto Felici ha infatti fissato l’udienza per le 14.30 nella quale leggerà la sentenza. Il magistrato sammarinese è già in camera di Consiglio. Rispettata dunque la “scadenza” che voleva il giudizio di primo grado prima delle ferie giudiziali.