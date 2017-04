San Marino. CONTO MAZZINI. Escussione di Stefano Macina: ”I libretti Palme, Pippo, Stelle e Brasile”

DOMANDA – Lei dice, sempre nel suo interrogatorio, che è stato Claudio Felici a parlarle di questo finanziamento ed a fare il nome di Roberti.

IMPUTATO (MACINA) – Sì.

DOMANDA – E non vi siete chiesti come mai, atteso che lei stesso individua Roberti come persona che era vicino al Partito Democratico Cristiano Sammarinese, non ci sia stata una spiegazione di questo finanziamento? Sostanzialmente finanziava, parliamo delle elezioni del 2006 che, se non mi sbaglio, sono esitati in un governo dove la Democrazia Cristiana non c’era poi ed immagino che non foste nello stesso schieramento, anzi forse c’era ancora il proporzionale, quindi ognuno correva per sé..

IMPUTATO (MACINA) – Sì.

DOMANDA – Perché avrebbe dovuto finanziarvi? Oppure Felici le disse: no, lui è solo il bancario, mettiamola così, sono altri che ci finanziano? Nel caso non ha chiesto chi fossero?

IMPUTATO (MACINA) – Allora se non sbaglio è l’estate del 2005, mi sembra che sia attorno a maggio, giugno del 2005…

DOMANDA – Felici era ministro.

IMPUTATO (MACINA) – Sì. In quel frangente incominciava ad avvicinarsi anche poi la scadenza elettorale ed ebbi un incontro con Felici il quale mi disse guarda che si è presentato Roberti ed ha detto che eventualmente avrebbe una disponibilità economica di una serie di imprenditori per finanziare, darci un aiuto per la campagna elettorale. E chiaramente…

DOMANDA – Mi scusi, per chiarire, Felici disse: Roberti viene, ha dei soldi che non sono i suoi, sono di altri?

IMPUTATO (MACINA) – Sì, di un gruppo di…cioè di una serie di imprenditori che però volevano rimanere anonimi, quindi che non avevano dato una situazione fiduciaria allo stesso Roberti. E quindi, siccome presumevamo che era una campagna elettorale un po’ particolare perché ci saremmo andati con l’unificazione di due partiti e quindi c’era tutto un lavoro anche chiaramente da portare avanti, chiaramente le esigenze anche economiche erano evidenti, insomma ecco. E quindi su questo piano abbiamo detto che l’operazione chiaramente si poteva fare. Fra le motivazioni che io oggi, anche ripassando a memoria quelli che sono stati gli anni precedenti a quella data, è sicuramente che il mondo economico richiedeva in quel frangente una stabilità a livello politico perché i governi precedenti sono durati tre mesi, un anno, 35 giorni come è stato ricordato prima, quindi in una legislatura sono cambiati anche 5-6 governi. E quindi il fatto che poteva esserci un patto fra il nuovo partito che nasceva e la Democrazia Cristiana, poteva dare una stabilità politica e quindi chiaramente sappiamo che il discorso della stabilità politica alla fine è un elemento importante per attirare anche investimenti all’interno del paese e quindi dare sicurezza a chi investe all’interno del sistema economico. E quindi fra le motivazioni io ho pensato, ho pensato questo, non mi sono posti altri problemi…