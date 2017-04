San Marino. CONTO MAZZINI. Escussione di Stefano Macina. Il Commissario Felici: ”Chi era per voi Mirella Frisoni?”

DOMANDA – Ho capito. Ed anche…

IMPUTATO (MACINA) – Anche perché erano contributi per il partito, non erano contributi personali, insomma ecco.

DOMANDA – Ed anche in precedenza voi avevate usato lei nella campagna elettorale nel 2002 piuttosto che…?

IMPUTATO (MACINA) – Sì, sì. Sì.

DOMANDA – Quindi in questo non era cambiato nulla?

IMPUTATO (MACINA) – No, non è cambiato nulla. Poi dopo con l’unificazione dei partiti lei si è dimessa, si è dimessa però la gestione di quei libretti abbiamo ritenuto di lasciarla comunque a lei perché avevamo deciso che rimanevano comunque una fonte di utilizzo economico da parte del partito, passate le elezioni, anche per eventuali altre esigenze, in occasione di feste, di altri convegni o situazioni… Infatti sono stati prelevati poi anche successivamente 4.000-5.000 euro secondo anche le esigenze che c’erano e coincidono con iniziative che il partito aveva fatto.

DOMANDA – Chi conosceva l’esistenza di questi libretti nel partito, lei, Felici, Morganti?

IMPUTATO (MACINA) – No, conoscevo io e Felici, Morganti non mi ricordo di preciso se conosceva…

DOMANDA – E la…

IMPUTATO (MACINA) – Il Morganti è a conoscenza del contributo che è stato versato al partito.

DOMANDA – Ecco e perché lei e Felici, perché uno era il segretario e l’altro il ministro?

IMPUTATO (MACINA) – No, Felici era ministro, io no, io ero…un semplice…il dirigente che però era stato chiamato poi da quel frangente in poi a gestire la campagna elettorale del nuovo partito unificato.

DOMANDA – Ah, ho capito. Ecco, ed ascolti…

IMPUTATO (MACINA) – Quindi per un periodo, per sei mesi ho svolto un lavoro part-time

