San Marino. Corpus Domini, oggi la Festa civile e religiosa

La ricorrenza ha un alto valore simbolico, al punto che è una delle poche in cui i Capitani Reggenti indossano l’abito tradizionale ed anche il collare di Gran Maestro dell’Ordine di San Marino.

Questa mattina il Corteo dei Capitani Reggenti S.E. Alessandro Scarano e S.E. Adele Tonnini è uscito da Palazzo Pubblico per dirigersi verso la Basilica del Santo, attraversando Piazza della Libertà in cui, come da protocollo istituzionale, erano schierate le Milizie e la Banda Militare che affiancano l’Eccellentissima Reggenza, accompagnandola alla Pieve.