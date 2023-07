San Marino. Critiche verso il servizio di raccolta porta a Fiorentino. … di un lettore

Buongiorno, mi chiedo se sia possibile pagare così tanto per il servizio di raccolta differenziata e non avere servizi adeguati.

Ho posizionato un cartone contenente cartoni tagliati all’interno, ma uno degli operatori ha rifiutato di raccoglierlo e ha alzato la voce.

Si era detto che avremmo dovuto pagare meno grazie alla raccolta differenziata, invece continuiamo a pagare lo stesso pur avendo continui disservizi. Ma non è finita qui! Quando arrivano per raccogliere l’immondizia, lo fanno in modo sconsiderato e ad alta velocità con i camion.

Inoltre, non raccolgono più i sacchetti di plastica. Non è possibile continuare in questo modo. Il servizio era già scadente in passato, ma da quando è stata affidata a questa nuova società, è peggiorato ulteriormente. Il mio commento riguarda la zona di Fiorentino.

Un lettore