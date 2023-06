San Marino. Da DOMANI – Motus Liberi ok per proseguire la legislatura

Coordinamento Centrale del 29 Maggio 2023

San Marino, addì 30/05/2023 – 1722 d.f.R.

Il Coordinamento Centrale di DOMANI – Motus Liberi si è riunito nella serata di ieri, lunedì 29 maggio 2023, ritenendo fondamentale svolgere approfondimenti sulla situazione politica attuale e deliberare in merito ai prossimi passaggi istituzionali.

Il Coordinamento, nel prendere atto della scelta del Movimento Civico R.E.T.E. di ritirare la delegazione di Governo e di lasciare la maggioranza, ha espresso perplessità in merito a tale scelta – del tutto inattesa -, che non tiene conto della responsabilità oggi richiesta verso il Paese visto il momento delicato, da una parte legato al recente rinnovo di un titolo di debito il cui andamento sul mercato dipende anche da turbative come quelle degli ultimi giorni, dall’altra considerata la forte necessità – ormai da anni sottolineata dal Partito – di impostare un processo di sviluppo economico serio che proietti il Paese nelle sfide dell’immediato futuro ad oggi fortemente rallentato.

Condividendo gli interventi delle Associazioni di Categoria e di parte delle forze sindacali che richiamano la parte politica a forte responsabilità, il Coordinamento Centrale ha confermato la necessità di percorrere ogni strada e fare ogni possibile sforzo utile a creare le condizioni perché questa legislatura possa proseguire, per concretamente realizzare progetti importanti da tempo al vaglio della maggioranza.

Di prioritaria importanza il percorso di digitalizzazione e di autonomia energetica, sui quali si baserà l’economia dei prossimi anni, così come i provvedimenti utili ad uno sviluppo economico strutturato del Paese, ivi compreso il percorso di Associazione con l’Unione Europea, sul quale occorre velocemente proseguire con tutti gli approfondimenti necessari a preservare le competitività e peculiarità del Paese utili a garantire un’attrattiva visione di sviluppo.

Esprimendo unanimemente la volontà di proseguire la legislatura, il Coordinamento Centrale ha dato dunque mandato alle cariche del Partito ed alla propria delegazione di Governo, di iniziare già da oggi il confronto con le altre forze di Maggioranza per accompagnare tutti i passaggi istituzionali utili a tal fine.

DOMANI – Motus Liberi

Il Coordinamento Centrale