San Marino. Da un lettore: ”Auto elettriche e ad idrogeno riservate solo per i dipendenti?”

– alla fine di ottobre in Repubblica è stata approvata una legge per agevolare una “mobilità sostenibile”;

– si tratta di togliere (o di diminuire ndr) praticamente la monofase sull’acquisto di autoveicoli a idrogeno (???) o puramente elettriche;

– lo “sconto” però, vedi art. 3), non è riconosciuto agli “operatori economici” e alle “persone giuridiche”;

e tutto questo non può, d’altra parte, meravigliare più di tanto: in un governo e consiglio dove in larga parte si trovano dipendenti pubblici, questo non è altro che un (…), un regalo solo per loro… praticamente si regalano un 17% ( o anche meno ndr) di monofase su veicoli all’avanguardia che solo loro potranno comprare… con i soldi quindi di chi lavora in proprio (artigiani, imprese, commercianti, professionisti)!

Anche qui dunque si intravvede chiaramente (…) – (abbiamo cancellato l’ultima parte perché contenente insulti).

