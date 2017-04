San Marino. Dimesso il neo Presidente Cda Carisp Nicola Romito dopo le pubblicazioni su Giornalesm.com di notizie del procedimento per usura a suo carico

Dopo la pubblicazione su Giornalesm.com della notizia di procedimenti per usura a suo carico, dopo le reazioni della politica sia d’opposizione che di governo a questa notizia e dopo aver visto che lo statuto, appena revisionato, prevedeva la non eleggibilità – secondo le norme sulla onorabilità – per questi casi il neo presidente Nicola Romito si sarebbe dimesso appena insediato il nuovo Cda di Carisp.

Il nuovo presidente dovrebbe essere scelto fra i tre membri tecnici del consiglio di amministrazione cioè tra Luigi Borri, Giuliana Michela Catanese e Massimo Cotella.