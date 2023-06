San Marino. Diocesi di San Marino-Montefeltro: “La notte dei Santuari”

Una lettura continuata del Vangelo secondo Matteo a Valdragone (Via delle Felci, 3-RSM): una luce nella notte

In risposta all’iniziativa “La notte dei Santuari” promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana, la Diocesi di San Marino-Montefeltro ha scelto il Santuario del Cuore Immacolato di Maria in Valdragone per vegliare con il Signore (cfr Mt 26, 38).

Al centro di questa opportunità devozionale, si pregherà per la pace nel mondo e particolarmente per l’Ucraina. In armonia con l’anno liturgico A, viene proposta la lettura continuata del Vangelo di Matteo, la quale coinvolgerà personaggi scelti sul territorio pastorale della Diocesi. In effetti, il Vangelo di Matteo conta 28 capitoli, nella cui conclusione si leggono queste parole di mandato e di speranza: “Andate, dunque, e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28, 19-20). Infine, è offerta la possibilità di riconciliarsi sacramentalmente con le Confessioni per i fedeli che se la sentiranno.

Tutte le realtà spirituali della nostra Chiesa sono coinvolte coprendo tutta la notte dalle 20.00 del 1 giugno alle 7.00 del 2 giugno. Concretamente saranno presenti il vescovo, i sacerdoti, i religiosi e le religiose, i monaci e le monache, i laici che si alterneranno davanti al Santissimo Sacramento esposto sull’altare per l’adorazione.

Il Santuario del Cuore Immacolato di Maria in Valdragone dispone di un ampio parcheggio illuminato ed è pronto ad abbracciare ogni pellegrino per “una luce nella notte”.

Contatti utili:

Telefono:0541913780

Mail:[email protected]