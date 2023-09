San Marino. Domani – Motus Liberi. “Stupidorisiko. Una geografia di Guerra”: Teatro Concordia, 28 settembre ore 21.00

Con orgoglio informiamo la cittadinanza che, in collaborazione con EMERGENCY Ong Onlus, portiamo a San Marino lo spettacolo “Stupidorisiko. Una geografia di Guerra”: una critica ragionata e ironica della guerra e delle sue conseguenze. Uno spettacolo pensato in particolare per i ragazzi e i giovani adulti, ma non solo, in grado di stimolare una approfondita e seria riflessione su eventi che hanno sconvolto il mondo nell’ultimo secolo.