San Marino. Dottorato di ricerca in Ingegneria Economico – Gestionale dell’Università di San Marino, candidature aperte fino al 13 ottobre

Gestione dell’innovazione, sviluppo di nuovi prodotti, project e technology management: questi alcuni dei temi attorno ai quali si svilupperà il nuovo ciclo del dottorato di ricerca in Ingegneria Economico – Gestionale dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, per il quale sono previsti tre posti, di cui due con borse di studio da 15mila Euro l’anno ciascuna. Aperto a figure in possesso di un titolo di laurea magistrale o specialistica, il bando di concorso richiede, fra le altre cose, la presentazione di un progetto di ricerca inedito e sviluppato personalmente dal candidato. Verranno valutati inoltre, fra le altre cose, curriculum, titoli accademici, motivazioni, articoli scientifici, tirocini ed esperienze professionali. L’obiettivo è avviare i partecipanti verso le attività di ricerca nel campo del management, dell’economia e dell’ingegneria industriale, approfondendo competenze che riguardano gli aspetti progettuali, economici, organizzativi e gestionali in campo ingegneristico. Le candidature sono aperte fino al 13 ottobre. Ulteriori informazioni sul sito www.unirsm.sm, nella sezione “bandi e concorsi”, alla quale si accede dal menù grigio in alto nella homepage.

