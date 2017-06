San Marino. E’ festa per il Mtb Team

San Marino MTB Team, organizza con il patrocinio dalla Segreteria di Stato

Istruzione e Sport e della Giunta di Castello di Serravalle una giornata di Festa della

MTB.

La manifestazione avrà luogo sabato 1 luglio 2017 al Parco Laiala di Serravalle, dalle

ore 15:00.

In programma una Gara MTB XCO, in collaborazione con La Federazione

Sammarinese Ciclismo, per l’assegnazione della maglia di Campione Sammarinese

2017, la gara è aperta a tutti gli enti della consulta, biker sammarinesi e non.

Premiazioni e a seguire Bimbi in Bici! verrà allestito un percorso per i più piccoli,

dove potranno divertirsi e avvicinarsi in sicurezza alla MTB, merenda e gadget per

tutti.

Dalle ore 19:00 apertura degli stand gastronomici di Olnano Estate Park 2017, una

ricca lotteria e la musica.

In allegato la locandina dell’evento.

Si ringrazia per la diffusione e si porgono disitinti saluti.